A Birodalom visszavág - készül már az oroszok Csernobil-verziója

Az HBO szenzációsra sikeredett Csernobil című sorozata, amely az 1986-os szovjet atomkatasztrófát dolgozza fel, egyáltalán nem jött be az oroszoknak. A rendkívül realisztikusra sikeredett minisorozattal szerintük csak az ország lejáratása volt az alkotók célja, így már júniusban közölték: elkészítik a saját verziójukat - írja a BorsOnline.Állítólag félmillió dollárt kaptak a rendezők a megvalósításra. A forgatás már odáig jutott, hogy a napokban az első előzetes is kiszivárgott - a Hand Of Moscow oldalon meg tudnák nézni a videót . Kapott kritikát bőven. A történet egy kicsit más, mint ahogy mi ismerjük: a CIA-t teszik felelőssé a tragikus balesetért, álláspontjuk szerint ugyanis az amerikai titkosszolgálat mesterkedése miatt következett be a katasztrófa. A főszerepet egy KGB-ügynökre osztották, aki megpróbálja megakadályozni a CIA terveit, de nem sikerül neki.