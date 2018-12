70 éves lenne a diszkózene királynője

Szemtelenül erotikus, éteri hangjával és magabiztos tánclépéseivel a 70-es évek táncparkettjéről lépett egyenesen a nyolcvanas évek slágerlistáinak élére, és ezt a bravúrt még az új évezredben is megismételte.Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja:Minden idők egyik legsikeresebb diszkósztárja 1948. december 31-én született Boston külvárosában LaDonna Adrian Gaines néven. Mélyen vallásos, hétgyermekes családban nőtt fel, a templomi énekkar állandó tagja volt és már tinédzserkorában elhatározta, énekesnő lesz.Tizennyolc évesen New Yorkba költözött, csatlakozott a The Crow nevű rock együtteshez, majd felbomlásuk után színpadi produkciókban kapott szerepet. A Hair című Broadway musicallel eljutott Münchenbe, ahol folyékonyan megtanult németül. Meghívták Bécsbe, a Volksoper színpadán énekelt, majd 1972-ben feleségül ment Hellmut Sommer osztrák színészhez.Rövid életű frigyük válással végződött, de művésznévként megtartotta férje nevének angolos változatát. 1971-ben elkészítette első kislemezét Sally Go'Round the Roses címmel, de nem keltett feltűnést a zenei világban. A siker 1974-ben köszöntött rá, amikor megismerkedett két zeneszerző-producerrel, Giorgio Moroderrel és Pete Bellottéval. A három zenész közös munkája a The Hostage, meghódította Nyugat-Európát. Ugyanebben az évben került a boltokba első albuma, a Lady of the Night. 1975 nyarán a trió rögzítette a Love to Love You Baby-t, Summer levegő után kapkodó, erotikusan nyögdécselő előadásában.A szenzáció nem maradt el. A dal felkeltette az amerikai Casablanca Records érdeklődését és megrendelte a nóta 20 perces változatát. A végül 17-percesre nyújtott "szimulált orgazmusokkal" teli zenemű a Billboard Hot 100 listáján a második helyig jutott, bár több rádióállomás is megtagadta a lejátszást túlfűtöttsége miatt. Summer beszámolója szerint a felvételre egy elsötétített szobában került sor, ahol a hátán fekve énekelt és arra gondolt, hogyan susogná ezeket a szavakat Marilyn Monroe. Summert feszélyezte a "szexistennő" imázs, ennek ellenére két következő nagylemeze, az A Love Trilogy és a Four Seasons of Love is ezt a vonalat erősítette.Az Ebony magazinnak adott interjújában keserűen fakadt ki a zeneipar által sulykolt egysíkú kép miatt. A 2003-ban megjelent Ordinary Girl: The Journey című önéletrajzi könyvében tárta fel, hogyan küzdött ezekben az években a depresszióval, mígnem eljutott az öngyilkossági kísérletig 1976-ban. Gyógyszereket szedett, a vallásban keresett vigasztalást, míg végül sikerült talpra állnia. 1977-ben vehették kezükbe rajongói az I Remember Yesterday című konceptalbumát, amelyen, Bellotte ötlete alapján, különböző zenei korszakokat idéztek meg a negyvenes évektől a diszkóig.A jövő muzsikáját a poptörténelmi jelentőségű I Feel Love című sláger jelképezte. A szám az első olyan szerzemény, ami teljes egészében "szintetikus", elektronikus kísérettel készült, előkészítve az utat az elektronikus zene, a techno és a house számára.1977 másik termése a Once Upon a Time dupla, szintén konceptlemez, amely egy modern Hamupipőke történet "diszkómusical" nyelven. Még ebben az évben elénekelte The Deep című kalandfilm betétdalát, 1978-ban pedig megkapta a Hál'Istennek péntek van! című film egyik főszerepét. A mozit a teljes feledéstől Paul Jabara betétdala, a Last Dance mentette meg, amelyet Donna Summer énekelt.A szerzemény Oscar-díjat kapott a legjobb eredeti dal kategóriában. Igaz, az elismerés a szerzőnek szólt, de a siker fényében sütkérezhetett az énekesnő is. A dalért Summer elnyerte első Grammy-díját. Az év további sikere a MacArthur Park, amely az első olyan száma, amely a Hot 100 Billboard listán rögtön a csúcson nyitott. 1979-ben a Top Ten-ben szerepelt a Grammy-díjjal is elismert Hot Stuff, a Bad Girls, és a No more Tears (Enough is Enough) című szerzeményekkel. Ez utóbbit duettben énekelte Barbra Streisanddal. 1980-ban kötött házasságot a Brooklyn Dreams nevű formáció társalapítójával Bruce Sudanoval, frigyükből két lányuk született. Wanderer című albumával nemcsak stílust váltott, de lemezcéget is, a Casablancától a Geffen Recordshoz igazolt. Következő munkája, a Quincy Jones segítségével készített Donna Summer sokak szerint egyik legjobb lemeze.Az évtized diadala a She Works Hard for the Money című albuma 1983-ból, rajta a He is a rebel című dal, amelyért harmadik Grammy-díját vehette át. 1984-ben újabb Grammyvel gazdagította gyűjteményét, ezúttal a Forgive Me című gospelért. Karrierje a nyolcvanas évek közepe után hanyatlani kezdett a Cats Without Claws és az All System Go szerény bevételt hozott. Az 1989-es Another Place and Time lemez két dala, a This Time I Know Itís for Real és az I Donít Wanna Get Hurt azonban, ismét az első tíz közé kúszott fel a listákon. 1997-ben a Carry on című dalának remixével nyerte utolsó Grammy-díját tánczene kategóriában.Utolsó stúdió albuma, a Crayons 2008-ban került a boltok polcaira. Lemezei több mint 120 millió példányban fogytak el világszerte, ő volt az első előadó, akinek három egymást követő dupla albuma is vezette a Billboard ranglistáját. Csak ezen a listán négy albumát és tizenkilenc dalát rangsorolták első helyre. 1992-ben csillagot kapott a Hollywoodi Hírességek Sétányán, 2013-ban bebocsátást nyert a Rock and Roll Hall of Fame nagyjai közé. Életéről musical készült Summer: The Donna Summer Musical címmel, amely egy évvel a bemutató után, 2018-ban érkezett meg a Broadwayre. 2012. május 17-én halt meg tüdőrákban.