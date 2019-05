5 tipp, hogy a várandósság ne legyen terhes

Régen nem volt ennyire tudatos ez az időszak, ez pedig bizonyos szempontból könnyebbé tette a kismamák életét.

Az ösztönös működéseket azonban sokszor kiegészítették a várandóssággal, szüléssel kapcsolatos hiedelmek. A „kettő helyett kell enni" szlogen például sokak számára ismert, és időnként még mindig elhangzik.



Rákóczi Ágnes szülésznő most összegyűjtötte, hogy melyek azok a tévhitek, amelyeket itt az idő elfelejteni, és mik azok a dolgok, amelyekre nem árt odafigyelni a kismamáknak.



Aktív élet



A mozgással kapcsolatos tévhitek közül például a „ne nyújtózkodjon a kismama, mert a baba nyakára tekeredik a köldökzsinór" az egyik leggyakoribb megalapozatlan, félelemkeltő mondat volt. Korábban a megfelelő ismeretek hiánya miatt inkább óvták a nőket a sportolástól, aktív mozgástól ebben az időszakban. Ma már ezzel kapcsolatosan is elmondhatjuk, hogy egy egészséges kismama sokféle mozgásforma között válogathat: gyógytornászok által kidolgozott kismama torna, kismama jóga, kismama hastánc, aquafitness.



A kismamának nem kell feltétlenül élsportolónak lennie, a hangsúly az életmódon van, melynek szerves része a mozgás. Kellő fizikai állóképességgel a hosszú vajúdást is jól tolerálja a szervezet: csak elfárad, de nem merül ki, így a gyermekágyas időszakban gyorsabban regenerálódik. Ez nagyon fontos, mert egy új élethelyzethez kell gyorsan alkalmazkodni: a babát 24 órában, szabadnap nélkül kell ellátni.



Ha egy édesanya nincs jó kondícióban, a saját erejének visszanyerése elvonja a figyelmet a babáról. Ez rossz érzéseket kelthet benne, azt gondolhatja, hogy nem elég jó anya. Ennek a helyzetnek az elkerülésére is alkalmas a rendszeres testmozgás.



Kiegyensúlyozott táplálkozás



Jelentős hatással van a saját és a babája egészségére is az, hogy milyen életmódot folytat egy várandós nő. A kiegyensúlyozott táplálkozás – a legfontosabb az egyszerű szénhidrátok kerülése –, és a mozgás együttesen rizikócsökkentő tényező.



Az, hogy egy várandósnak mennyi a BMI-je (testtömegindexe), hatással lehet a szülés alatti méhtevékenységre, a szövetek rugalmasságára, a magzat nagyságára.



Helyes étrend esetén kevesebb a várandóssággal összefüggő kórképek kialakulásának esélye, mint például a terhességi diabétesz és a magas vérnyomás.



Szelíd támogatás



A babavárás, szülés időszakában kiemelten fontos, hogy olyan lehetőségek legyenek a kezünkben, amelyek mellékhatás-mentesen alkalmazhatóak az édesanya és babája számára. A homeopátia szelíden támogatja a szervezetet a normál állapot visszanyerésében. A várandósság alatti tünetek, problémák megoldására legtöbbször elegendő a jó közérzet visszaállítása. A szülésre való felkészülésben, vagy akár egy terminusát meghaladó kismama szülésmegindulásának a megsegítésében is jól alkalmazhatóak. Az Arnica montana már a várandósság alatt is segíthet kellemetlen vagy nehéz helyzetek megoldásában: vérzéses panaszoknál az orvosi terápia mellett kiegészítésként adható. A gyakran előforduló visszeres és aranyeres panaszoknál is hasznos kiegészítő szer. Szülés alatt is csökkenteni tudja a tágulásból adódó vérzést, ami a lepényi szakra is jótékony hatású. Azok számára, akiknek gátmetszése, gátsérülése, császármetszése volt, szintén alapszer. Azoknak is javasolt, akik sérülésmenetesen, gátvédelemben szülik meg babájukat, hiszen a levált méhlepény helyéről még napokig tarthat a vérzés. Az pedig, hogy mekkora vérvesztesége van egy gyermekágyas anyának, befolyásolni tudja az állapotát. A vajúdási munka után gyakran fordul elő izomláz, nagy fáradtság, a meggyötörtség érzése. Ilyenkor is jó, ha kéznél van az Arnica.



Az internet nem a barátunk!



Ma már rengeteg lehetőség van az információk beszerzésére. De „Dr. Internet" nem feltétlenül a legjobb forrás. Nem mindig egyszerű az információdömpingből kimazsolázni azt, ami igazán hiteles forrásból származik, ráadásul még az adott édesanyára, babára is vonatkozik. Érdemes inkább a megfelelő szakemberekkel felvenni a kapcsolatot.



Lelki felkészülés



Ez az időszak jó lehetőség a kismamának az édesanyjával való kapcsolatának rendezésében, erősítésében. A nőrokonok családi legendáriumait is érdemes meghallgatni. Szinte mindenütt előfordulhatnak nehéz történetek is, de a megoldások, megerősödések is jó példák lehetnek egy várandós anyuka előtt. Számos lehetőség van, nemcsak a testi-fizikai síkot átgondolni, erősíteni.



A test és lélek harmóniája a majdani szülési munkában megmutatkozik, számos kutatás bizonyítja, hogy harmonikus állapotban kevesebb az elakadt vajúdás, a medikális fájdalomcsillapítás, és a különböző beavatkozások. Fogyasztói társadalmunkban gyakran találkozunk azzal, hogy erőforrásainkat a tárgyi feltételek megteremtésére összpontosítjuk. Ehelyett-emellett szükséges a tudatos felkészülés is, beleértve a táplálkozást, mozgást, információgyűjtést és a lelki munkát is.