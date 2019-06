5 ok, amiért a franciaországi Nantes-t látni kell

Imádod Franciaországot, de már unod a nyüzsgő Párizst? Vagy egyszerűen egy csendes, inspiráló utazásra vágysz? Odavagy a történelmi épületekért? Jules Verne világa már kiskorodban magába szippantott? Ha a válaszod a fenti kérdések közül legalább egyre igen, akkor nincs jobb célpontja a következő utazásodnak, mint Nantes városa, ahová nemrég közvetlen járatokat indított Budapestről a Transavia.Ráadásul garantáltan pihentető lehet az odavezető utunk is, mivel mostantól a Budapest Airportról is egyszerűen meg tudjuk közelíteni: áprilistól novemberig - kisebb megszakítással - heti két közvetlen járattal juthatunk el ebbe a nyugat-franciaországi ékszerdobozba.Míg Dorothy útját sárga köves út vezette az Óz, a csodák csodája történetében, addig Nantes zöld sávval várja a látogatóit. Az egyedülálló Le Voyage à Nantes egy vonalvezető kimondottan a turistáknak, amely segít abban, hogy elérjük a város legnépszerűbb helyszíneit és látványosságait. Ha a zöld vonalat követjük, akkor biztosan nem maradunk le semmilyen érdekességről ezen a csodás településen.Utazás a Föld középpontja felé, Nemo kapitány vagy Nyolcvan nap alatt a Föld körül. Csak néhány könyv a 19. század egyik legérdekesebb írójának tollából. Jules Verne Nantes-ban született, a város pedig büszkén mutatja be Verne életét és hagyatékát a helyi múzeumban, ami több, mint 40 éve várja a látogatókat. Ráadásul Verne képzelőereje a múzeum mellett egy futurisztikus szoboregyüttesben is megelevenedik egy óriási elefánttal és kócsaggal, melyeket a helyszínen ki is lehet próbálni.Nantes-ban jól megfér egymás mellett a múlt és a jelen. Ahogyan a Le Voyage zöld vonalát követjük, kézműves cukorka boltot és korábbi kekszgyárépületben megnyitott kávézót is találunk. Ha vásárolnánk, akkor tökéletes helyszín az 1840-es években épült Passage Pommeraye, ahol a történelmi falak között a legtrendibb termékeket találjuk meg.Elképesztő látványt nyújt a több, mint fél évezrede épített Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, amelynek belmagassága 37,5 méter, mely magasabb, mint a Notre-Dame-é Párizsban. Ugyancsak a 15. században épült Nantes várja, a Château Ducal is, amely II. Ferenc bretagne-i herceg nevéhez kötődik.Nantes konyháját nem lehet beskatulyázni. A település az elmúlt évszázadokban a Bretagne, a Vendée és a Loire-folyó között rendkívül sok gasztronómiai irányzattal gyarapodott a világ minden tájáról a kikötőjébe érkező hatások miatt. Nantes ételeinek különlegessége a sokszínűség mellett a minőségi alapanyagokban rejlik: a környéken a halászat mellett a sajtkészítés, az állattenyésztés és a növénytermesztés is a legmagasabb színvonalon működik.