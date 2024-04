HALAK

Hétfőn nem csak a szemeddel, de a lelkeddel is látsz majd és még a finom részleteket is észreveszed különleges érzékeny “antennáiddal”. Különösen igaz lesz ez, amikor egy hozzád közelállóval beszélgetsz. Rájöhetsz érdekes összefüggésekre is.