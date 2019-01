55 évvel ezelőtt került először képernyőre a Delta

Az első Deltában tudományos érdekességként egy kétfejű és háromszemű borjú is feltűnt - írja az Újságmúzeum , ahol több érdekességet is összegyűjtöttek a műsorral kapcsolatban.Máig nem tisztázott, hogy a műsor címe a görög ábécé negyedik betűjére azért esett-e a választás, mert ez volt az MTV negyedik tudományos műsora, vagy a főcímben is feltűnő modernséget jelképező deltaszárnyú repülő után kereszteltek el az adást.Az első műsorvezető Poór Klára és Kovács P. József volt, akik után egy éven át a tragikus sorsú Lénárd Judit vezette az adást, őt követte Kudlik Júlia.A Delta misztikus főcíme Belohorszky Károlynak, a rádió rendezőjének köszönhető, aki a The Electrosonics nevű két fős holland együttes bakelitlemezét 1957-ben hozta Csehszlovákiából.Mivel a nézettséget sokáig nem mérték, csak a hetvenes években derült ki, hogy a vasárnap délutáni Deltát alkalmanként 4 millió ember nézte.