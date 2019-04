5+1 dal, amiért nagyon várjuk már a Muse budapesti koncertjét!

A világ egyik legjobb koncertzenekarának tartott brit trió tavaly novemberben jelentette meg nyolcadik stúdióalbumát, a Simulation Theory-t. Legújabb dalaikat Budapestre is elhozzák májusban. Az egész album zseniális lett, így az összes számot kiemelhetnénk róla - az alternatív verziókat is-, de mutatjuk az 5 - jelenlegi - legnagyobb kedvencünket, plusz egy kihagyhatatlan sláger előadását.AlgorithmPropagandaBreak it to MeGet Up and FightDig Down+ 1.: a Madness Rómában: