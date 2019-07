5000 kilométer négy keréken: segítsen megtalálni Magyarország legjobb gasztrohelyeit!

A Négykeréken, a nagy hazai gasztroutazás elnevezésű, új videós sorozatában Magyarország legjobb és legnépszerűbb éttermeit, csárdáit, cukrászdáit, illetve street foodosait keresi a Nosalty. A szerkesztőség tagjai az elmúlt hetekben együtt fedezték fel az ország hét nagy régióját, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, valamint Dél-Dunántúl településeit.



– Talán a Nosalty teljes szerkesztősége és videós stábja nevében mondhatom, hogy régi nagy álmunk vált valóra a Négykeréken, a nagy hazai gasztroutazással. A kampány során egy térképpel a nyakunkba vettük az országot, és ellátogattunk a legkiemelkedőbb hazai vendéglátóhelyekre, ahol a legkülönlegesebb és legnépszerűbb ételeket ismerhettük meg a klasszikus szegedi halászlétől kezdve a velős pirítóson át egészen az izgalmasan előkészített és tálalt galambcombig – mesélte Hering András, az online gasztromagazin főszerkesztője. – A hazai vendéglátóegységek tesztelése mellett a legnagyobb kihívás számunkra a kampányhoz kapcsolódó videósorozat leforgatása volt, amit kizárólag a Nosalty szerkesztősége és stábja készített. Magyarország mind a hét régióját bejártunk, és összesen 5000 kilométert tettünk meg.



A videós sorozat egyfajta misszió a gasztromagazin szerkesztőcsapatának.



– Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet és egy videós sorozat keretében be is mutathassuk, hogy a hazai gasztronómia csúcsformában van, és van miért útra kelni, van mit megkóstolni idehaza is. Persze nem akarjuk kizárólag mi megmondani, hogy szerintünk mi a jó, ezért is egy fontos pillére a kampánynak a közönségszavazás, amelynek segítségével bárki benevezheti kedvenc helyét, közösen megalkotva Magyarország gasztrotérképét – árulta el a főszerkesztő.



A kampány keretén belül elindult a közönségszavazás is a Nosalty oldalán, ahol bárki voksolhat a kedvenc helyére, sőt, be is nevezheti azt a versenybe. A folyamat különlegessége, hogy a regisztrációt követően egy ételfotóval kell pályázni, de azon sem a hely neve, sem a logója, sem az étlap, de még a feltöltő személy sem látszódhat. A feltöltés után indulhat is a szavazatgyűjtés, amellyel nemcsak a feltöltők, hanem a szavazók is értékes nyereményekkel gazdagodhatnak. A pályázókat és a szavazatokat szeptember 8-ig várja a szerkesztőség.