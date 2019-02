3 országos tévépremierrel robbantja be a márciust az AXN

Kép forrása: AXN

Március közepén bomba robban az AXN-en, egy hét alatt 3 országos tévépremier:a Sony csatornáján.A SWAT – Különleges egység második évadában újra láthatjuk Daniel „Hondo" Harrelson hadnagyot, a MacGyver harmadik szezonjában pedig az amerikai kormány különleges tehetségű megoldóembere tér vissza.az újdonsült politikai dráma sorozatban,A kijelölt túlélőben Kiefer Sutherland játssza Tom Kirkmant, aki egyik napról a másikra, teljesen felkészületlenül az Egyesült Államok elnökévé válik.Tom Kirkman (Kiefer Sutherland), a jelentéktelen városfejlesztési és lakásügyi miniszter olyan helyzetbe kerül, amelyre esélye sem volt felkészülni: egy katasztrofális merénylet következtében életét veszti az Egyesült Államok elnöke és az összes többi felettese, így ő marad a politikai hierarchia csúcsán, neki kell beülnie az elnöki székbe. A kijelölt túlélő az ő történetét mutatja be, azt, hogy hogyan képes egy ismeretlen kabinettag a világ egyik vezetőjévé válni, miközben minden erejével azon dolgozik, hogy kiderítse, ki áll az elnök és körének meggyilkolása mögött. Kiefer Sutherland oldalán feltűnik a Kaliforgiából ismert Natascha McElhone és a Dr. House Kutner doktora, Kal Penn is. Az új, lebilincselő politikai dráma sorozat március 12-én 21 órakor dupla epizóddal debütál az AXN műsorán.– Különleges egység második évadában. A Hondo vezette osztag tovább folytatja a harcot a bűn ellen Los Angeles könyörtelen utcáin, ahol nap mint nap emberkereskedőkkel, túszejtőkkel és erőszakos bűnözőkkel néznek farkasszemet. Hondo feladata nehéz, hiszen agresszió helyett egy békésebb úton próbál egyensúlyt teremteni a rend és az utca világa között: az előbbi a munkáját és jelenjét, az utóbbi pedig múltját és gyökereit jelenti. A Gyilkos elmékből ismert Shemar Moore mellett a főszerepben Jay Harrington (Better Off Ted) és Stephanie Sigman (Narcos).(Lucas Till, X-Men), az Egyesült Államok szupertitkos embere is, aki kiemelkedő problémamegoldó képességeinek köszönhetően kiváló szolgálatot nyújt hazájának. A népszerű nyolcvanasévekbeli sorozat, a MacGyver modern feldolgozásában Angust a CIA ügynök Jack Dalton (George Eads, CSI: A helyszínelők) és a fiatal hacker, Riley Davis (Tristin Mays, Vámpírnaplók) oldalán küldi titkos missziókra az amerikai kormány. Az AXN műsorán március 16-án 17 órakor dupla epizóddal debütáló harmadik évad cselekménye három hónappal azután indul, hogy a huszonéves, de vérprofi Mac kilépett a Phoenix Alapítványból, és Nigériába költözött. Hősünk visszatér, hogy megmentse barátját, Jacket, akinek életét Angus korábbi ellenfele, egy véreskezű diktátor fenyegeti.