346 millió 606 ezer 800 forintot vittek el a hadvezérek

Szente Vajk

Fotók: Bara Szilvia

Hatalmas ütközetek, izgalmas taktikai lépések, eltérő stratégiák, sikeres vártámadások – azaz Honfoglaló. A népszerű magyar fejlesztésű online területhódító kvízjáték televíziós változata március 18-án, hétfőn a jubileumi 300-ik adásához érkezik a Duna Televízió képernyőjén. A feszültség garantált! A számok beszédesek: két Szuperbajnokság, két abszolút győztes: Boros Márton és Rajnai Gergely, akik fejenként 30 millió össznyereményt vihettek haza, 8485 kérdés, 622 játékos. A győztes honfoglalók összesen eddig 346 millió 606 ezer 800 forintot vittek el, a szereplőválogatásokon már közel 2500-an jártak, és legalább ugyanennyien várnak még lehetőségre. A gyerekadásokban ifjú hadvezérek vetélkedtek, az ünnepi különkiadásokban pedig olyan nevek mérték össze a tudásukat, mint Huszárik Kata, Horváth Lili és Kautzky Armand színművészek fiaikkal, vagy például Imre Géza párbajtőröző a feleségével, Kökény Beatrix kézilabdázóval. A leghosszabb adásszünet mindössze 4 nap volt a vetélkedő elindulása óta. A 200. Honfoglaló előtt két új segítség is bevezetésre került: a szövetség és a területcsere. A hadvezérek így 6 lehetőségből válogathatják össze egyéni kincstárukat.– 2017. december 25-én volt az első adás, vagyis szűk másfél éve láthatják hétköznap esténként a nézők a Honfoglalót – ez már történelem. Két Szuperbajnokságon vagyunk túl ez alatt a 300 adás alatt, és májusban avatjuk a Honfoglaló televíziós történetének harmadik abszolút nyertesét. Sok jót köszönhetek ennek a műsornak, nagyszerű kollégákkal dolgozhatok együtt, akik barátaim is. Nagyon örülök annak is, hogy értéket közvetítünk, hogy nálunk a tudással lehet nyerni. Ez szerintem nagyszerű dolog – árulta el Szente Vajk műsorvezető.A Honfoglaló 300. adásának alkalmából a műsor készítői nézői nyereményjátékkal, izgalmas bónuszkérdéssel is készülnek. Megéri a Honfoglalóval tartani!