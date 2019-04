30 évvel fiatalabb táncosnővel randizik Johnny Depp - Mutatjuk, ki ő

Fotó: Instagram

Friss infók szerint viszont Johnny Depp jelenleg nem szingli. Már egy ideje mentek a találgatások arról, ki lehet a titokzatos lány, akivel többször is készült róluk közös fotó, de most kiderült - írja a joy A színész állítólag még tavaly találkozott Los Angelesben egy partin barátnőjével, egy orosz származású táncosnővel, aki körülbelül 30 évvel fiatalabb a színésznél. Depp egy ismerőse szerint a lány nem is tudta, ki megy oda hozzá bemutatkozni, amikor magányosan ücsörgött egy partin.2018 májusában a lány elkísérte őt egy turnéra, és év elején is készültek róluk fotók Szerbiában; de csak most derült ki, hogy a lányt Polina Glennek hívják.