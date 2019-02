2019-ben valósággá válik az 5G technológia

Az 5G technológia 2019-ben valósággá válik, a Deutsche Telekom telepíti első 150 ötödik generációs antennáját hat európai országában - jelentette be Claudia Nemat, a Deutsche Telekom technológiáért és innovációért felelős igazgatósági tagja hétfőn a barcelonai Mobil világkongresszuson (Mobile World Congress - MWC).



A DT közleménye szerint az első 150 5G-s antenna már 2019 első negyedévében működni fog a cég európai hálózataiban. A vállalat hat országban is szigorú tesztelésnek veti alá az új szabványt. Az 5G-vel lehetségessé válik, hogy a hálózatokat az egyedi ügyféligényekhez igazítsák. Az MWC sajtókonferenciáján a Deutsche Telekom és technológiai partnere, az OSRAM üzembe helyezték az első campus hálózatot. Ez az OSRAM dél-németországi telephelyén (Schwabmünchen) kezdte meg működését. Kezdetben a hálózat még a 4G/LTE technológiára épül, az 5G egy második lépésben következik majd - írták.



A Telekom jelenleg Magyarország mellett Ausztriában, Németországban, Görögországban, Lengyelországban és Hollandiában folytatja az 5G tesztelését. Az adattovábbítást az első negyedévben az antennák már az 5G-s hálózaton keresztül végzik majd - teljes egészében a jövő 5G-s szabványára, az Új 5G-s Rádió Szabványra (5G New Radio, 5G NR) alapozva. Az új technológia tesztüzemmódban is már teljes sebességen működik. A campus hálózat a mobil kommunikáció meghatározott területét fedi le és specifikus alkalmazások céljaira szolgál.



A Magyar Telekom az MTI-vel közölte azt is, hogy a gyártóegységek számára Magyarországon szigetszerűen elérhető 5G-s hálózatok előszobájának tekinthető, 4G (azaz LTE) alapú ipari hálózatot épít ki Magyarországon és a régióban elsőként a BorgWarner Oroszlány Kft. telephelyén a T-Systems Magyarországgal. A campus hálózat elnevezésű megoldás dedikált, vezeték nélküli kapcsolódást tesz lehetővé a gyár területén. A BorgWarner a hagyományos telekommunikációs igények mellett elsősorban a gyártásvezérléshez, telephelyen belüli logisztikát segítő szenzorok, eszközök hálózatba kapcsolásához használja az idén nyárra elkészülő hálózatot. A megoldás lehetővé teszi a későbbiekben az 5G-re való átállást is. A világszerte 19 országban 74 helyszínen gyártó BorgWarner csoport tagjaként a BorgWarner Oroszlány Kft. oroszlányi üzeme a csoport turbófeltöltő-gyártó üzletágának második legnagyobb gyára. 2001-es alapítása óta folyamatosan bővül, mára minden jelentős európai autógyártó cég számára szállít turbófeltöltőket.



A távközlési szakma legrangosabb nemzetközi seregszemléje, a barcelonai Mobil világkongresszus hétfőn nyílt meg, és február 28-ig tart.