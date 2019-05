19 éves rendező filmje nyerte a Tribeca Filmfesztivál fődíját

A 19 éves Phillip Youmans kapta csütörtökön a 18. Tribeca Filmfesztivál fődíját New Yorkban.



A Burning Cane című filmjével debütáló New Orleans-i Youmans a New York-i Egyetem első évfolyamos hallgatója.



Filmjét még végzős középiskolásként, 17 évesen forgatta. A lírai alkotás a Tribeca Filmfesztiválon a legjobb amerikai játékfilm, a legjobb operatőr és Wendell Pierce játéka révén a legjobb színész díját is elnyerte. Pierce a filmben egy louisianai lelkészt alakít, aki alkoholba fojtja felesége elvesztése miatti gyászát.



A 19 éves Youmans a Tribeca Filmfesztivál történetének első afro-amerikai rendezője, aki a legjobb film díját megkapta, egyúttal a legfiatalabb rendező, aki filmjével bejutott a versenyprogramba, és fődíjat elnyerő legfiatalabb győztes is.



A rendező közösségi finanszírozással szerzett pénzt a forgatásra, és Benh Zeitlin, A messzi dél vadjainak rendezője vállalta a film executive produceri feladatait.



A filmfesztivál játékfilmes zsűrije eredeti hangjáért méltatta az alkotást, amelynek forgatókönyvét is Youmans írta.



A Tribeca dokumentumfilmes díját Ellen Fiske és Ellinor Hallin munkája, a Scheme Birds kapta, amely egy skót lány felnőtté válásának történetét ábrázolja. A legjobb nemzetközi produkció díját a dél-koreai Bora Kim nyerte el a House of Hummingbird című filmjével. Az 1994-ben játszódó dráma egy szöuli nyolcadikosról szól. Kimnek szintén ez volt az első rendezése.



"Az idei nyertesek a független film fényes jövőjét jelzik" - hangsúlyozta értékelésében Cara Cusumano, a Tribeca igazgatója.



