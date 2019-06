18 órányi hanganyagot tett elérhetővé a Radiohead miután megzsarolták

Szokatlan akcióval védekezik az adatlopás ellen a Radiohead, a brit rockzenekar kiadta korábbi stúdióalbuma meghackelt felvételeit, a bevételt pedig jótékony célra fordítja.



A zenekar kedden hozott nyilvánosságra az OK Computer című, 1997-ben kiadott harmadik stúdióalbuma felvétele közben készült 18 órányi hanganyagot. A demókból, alternatív változatokból és élő koncertfelvételekből álló gyűjteményt a rajongók 18 fontért (6500 forintért) tölthetik le a Bandcamp nevű weboldalról.



A bevétellel az Extinction Rebellion nevű klímavédelmi szervezetet támogatják.



Jonny Greenwood gitáros szerint adattolvajok 150 ezer fontot (54 millió forintot) követeltek azzal fenyegetőzve, hogy különben nyilvánosságra hozzák az archivált zenei anyagot, amelyet Thom Yorke énekes minidisk-gyűjteményéből loptak el az elmúlt héten.



"Tizennyolc fontért most ti is megnézhetitek, megérte volna-e kifizetni a pénzt" - írta a Twitteren Greenwood. Ugyanakkor figyelmeztette is a rajongókat, hogy az eredetileg nem a nyilvánosságnak szánt anyag "csak érintőlegesen érdekes, nagyon, nagyon hosszú".



A zenei anyag csak 18 napon át lesz letölthető.



"A gazdasági és klímavészhelyzet bátorságot, őszinteséget és nagyvonalúságot követel, jobban, mint bármikor korábban" - közölte az Extinction Rebellion, amely köszönetet mondott a Radioheadnek a támogatásért.