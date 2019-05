110 éves a magyar sportújságírás

Háromnapos nemzetközi kongresszust tart a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) a hétvégén Budapesten abból az alkalomból, hogy 110 évvel ezelőtt alakult meg a szervezet elődje, a Magyar Sport Hírlapírók Szindikátusa.



A programsorozatra négy kontinens csaknem ötven országából érkeznek sportújságírók. A nemzetközi delegáció tagjait fogadja Tarlós István, Budapesti főpolgármestere, Európa idei sportfővárosának első embere. A vendégek ellátogatnak a Parlamentbe, az épülő Puskás Arénába és a jubileumi díszvacsorának is otthont adó Puskás Akadémiára.



"A sportújságírók sok nagy sikerről beszámoltak már, sok ünnepi sportpillanatot tettek emlékezetessé, sok nagy sztoriról írtak cikkeket, könyveket, valamint díjátadó gálákat rendeztek a legjobb sportolóknak. Most a saját száztíz éves történetünket ünnepeljük, arról jelentetünk meg könyvet, mintegy kétszáz hazai, határon túli és külföldi kolléga részvételével rendezünk díszvacsorát, amelyen nemzetközi szervezeteink vezetői és az MSÚSZ korábbi elnökei is részt vesznek - nyilatkozott az MTI-nek Szöllősi György, az MSÚSZ közelmúltban újraválasztott elnöke. - Persze, a kongresszus hagyományos feladatainak is eleget teszünk: lesz szakmai konferencia és sportolni is fogunk. Sőt, egy nagy bejelentéssel is készülünk..."



A kongresszus keretében Budapesten tartja ülését a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség, az AIPS európai szekciójának végrehajtó bizottsága. Közös programként az MSÚSZ hazai és határon túli tagjaival együtt a mintegy 200 fős nemzetközi delegáció szombaton kilátogat a Groupama Arénába, a női Bajnokok Ligája döntőjére is. Meghívást kaptak az AIPS és az AIPS Europe vezetőségi tagjai, a szomszédos országok és a visegrádi államok sportújságíróinak képviselői, de itt lesz például Réthy Béla, a német ZDF népszerű magyar származású sportkommentátora is.



Ezúttal mutatják be a Dénes Tamás szerkesztésében megjelenő, "A magyar sportújságírás története" című könyvet, szombaton délelőtt pedig "A nők szerepe a sportban és a sportmédiában" címmel nemzetközi konferenciát tartanak a Testnevelési Egyetemen - mindkettő a kormány által támogatott Nagy Béla Program segítségével valósulhat meg.



A Csisztu Zsuzsa, az MSÚSZ alelnöke, az AIPS vezetőségi tagja szervezésében sorra kerülő konferencián többek között előadást tart Donna da Varona kétszeres olimpiai bajnok úszó, amerikai televíziós riporterlegenda; Hosszú Katinka háromszoros ötkarikás aranyérmes úszó; Szabó Tünde olimpiai és világbajnoki ezüstérmes úszó, sportért felelős államtitkár; Gianni Merlo, az AIPS elnöke, továbbá Charles Camenzuli, az AIPS Europe első embere.