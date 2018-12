10 évente egyszer van ilyen - A ˝Kannibálok˝ újra összetrombitálták a hazai MC-szcéna javát

10 év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A különleges dal hossza kereken 10 perc és összesen negyvenhárman csillogtatják meg benne a mikrofonjukat. A dal címe, vagyis a „Tarolnak az emszík" nem csak a benne szereplő előadókra és csapatokra utal, hanem a teljes magyar rap szcénára.„Óriási meló egy ilyen nótát összehozni, ami a résztvevők pozitív hozzáállása nélkül elképzelhetetlen lett volna. Ellentétben a 20 évvel ezelőtti állapottal, ma már nincs szüksége minden rap előadónak a segítségre és az általunk nyújtott „reflektorfényre"- hangsúlyozta Ricsipí.Az Animal Cannibals idén. A meghívott pályatársakon kívül a kannibálok az újoncok előtt is kinyitották a kapukat, vagyis bárki, akár "nullkilométeres" előadó is jelentkezhetett a vendégszerepre., csupán néhány fővárosi előadónak jutott hely. Volt olyan is, aki csak a klipforgatás miatt jött haza külföldről.„10 évente szükségesnek tartjuk, hogy megmutassuk mindenkinek, hogy mit jelent a magyar rap zene az adott évben. Számunkra is új élmény volt, amikor életünkben először a forgatáson találkoztunk a dalunkban szereplő előadókkal. Szerencsére, nem csak tehetséges, de mindenki szuper Yo fej is volt."- hangsúlyozta Qka MC.Az Animal Cannibals 10 évente összetrombitálja a magyar rap előadók krémjét.1998-ban ez volt a „ Mindenki 2008-ban az „ Északon, délen... 2018-ban pedig újra elkészült egy raptörténeti mérföldkő, a „Tarolnak az emszík", amelyben olyan művészekkel kollaborálnak, mint BeX, BSW, Nomagróf és Riddler, Streetroyal, Susii vagy Young G., összesen 43 MC állt össze.