100 kilós magyar lány előtt hever a divatvilág - fotók

– Azok a képek nagyon sokat dobtak a karrieremen. Van most pár dolog készülőben, és szerintem azok lesznek az eddigi legnagyobb sikereim – mondta a magyar lány, aki nemzetközileg is magasan jegyzett a plus size modellek között.– Szeretnék fogyni, de nem túl sokat, és inkább csak az egészségem miatt, mert az a legfontosabb. De még akkor is plus size modell leszek, és szeretem is, hogy van mit fogni rajtam. Sokan félre is értenek, pedig én nem azt mondom, hogy maradj kövér, hanem azt, hogy szeresd magad – osztotta meg terveit Dia.