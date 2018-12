Pawel Pawlikowski Hidegháború című filmje 5 kategóriában győzött az Európai Filmdíjon

Az Európai Filmakadémia (EFA) szombat esti sevillai gáláján a fekete-fehérben forgatott Hidegháború című alkotás megkapta a legjobb filmért és a legjobb rendezőnek járó díjat is. Joanna Kulig kapta meg a legjobb női főszerepért járó díjat, továbbá a legjobb forgatókönyv és legjobb vágás kategóriában is ez a film vitte el a pálmát. A legjobb férfi főszerepért járó díjat az olasz Marcello Fonte kapta meg a Dogman című filmben nyújtott alakításáért. A brit Armando Iannuicci által rendezett Sztálin halála című alkotás a filmvígjáték kategóriában győzött. A szakmai pályafutása elismeréseként életműdíjat vett át Carmen Maura spanyol színésznő. A Európai Filmdíjak 31. díjátadó ünnepségének most először adott otthon Spanyolország.