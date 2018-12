A meztelen valóságot mutatják be jövőre a BIDF dokumentumfilmjei

A kreatív dokumentumfilmek a 21. század embereiről szólnak, közel vannak hozzájuk és a meztelen valóságot mesélik el amellett, hogy a 2019-es BIDF filmjei sokrétűek, akutak és több esetben tabutémákat is érintenek - olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében.



A világ legfrissebb, nemzetközi sikereket elért, egészestés, kreatív dokumentumfilmjeinek magyarországi versenye, fóruma és bemutatója, amely évről évre fesztiváldíjas, egyedi és különleges alkotásokat mutat be, olyan filmeket, amelyeket Magyarországon először vetítenek és többségében későbbi filmforgalmazásra sem kerülnek. Az alkotások témái valódi történetek emberi sorsokról, problémákról, társadalmi kérdésekről és drámákról.



A programban többek között Talal Derki Apákról és fiaikról című Sundance Filmfesztivál győztes dokumentumfilmje is látható lesz, valamint Máté Bence Koka, a hentes (Koka, the Butcher) című filmje is, amely a montanai Big Sky Dokumentumfilm fesztivál rövidfilmes versenyprogramjában nyert első díjat. A művészeti élet és a sajtó elismert szereplőiből álló rangos, nemzetközi zsűri, valamint nemzetközi diák- és nyugdíjas zsűri öt kategóriában díjazza a filmeket (Meztelen remény, Meztelen üzenet, Meztelen igazság, Meztelen szenvedély, Meztelen rövidség). A vetítések után a közönség a meghívott alkotókkal is találkozhat.