Tragédia lesz a FIFA-nak a futball-vb, dolgoznak a megoldáson

Huszonnyolc csapat már kvalifikált a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. A legutóbbi vb-k esetében ez majdnem a teljes mezőnyt jelentette volna, most viszont a huszonnyolcak között még csak egyetlen európai csapat, Anglia található. Természetesen nem az a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) újítása, hogy Európának alig jut hely, a bővítéssel negyvennyolc csapatos lesz a jövő évi torna, amelyet az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendez. Nem véletlen azonban, hogy a FIFA-ban már most a 64 csapatos vb-ről gondolkoznak, ugyanis továbbra is vannak óriási piacok, amelyeket nem sikerült érintetté tenni.

Persze fogják nézni a világ legnagyobb érdeklődésre számot tartó sporteseményét Kínában és Indiában is, de azért egészen másra számíthatna a FIFA a két, jócskán egymilliárd lakos feletti országból, ha a kínai vagy az indiai válogatott is részt vehetne a világbajnokságon. Kína vb-mezőnybe való betuszkolására van nagyobb esélye a szervezetnek, India még a soron következő, 24 csapatos Ázsia-kupára sem tudott kijutni, a vb-debütálás nagyon távolinak tűnik.

Ha tovább vizsgáljuk a világ legnépesebb országait, akkor is arra a következtetésre juthatunk, hogy nem könnyebb százmillió lakosból ütőképes tizenegyet kiállítani, mint négymillióból. Tizenhárom százmillió feletti ország vett részt a selejtezőben, s közülük csak három (Brazília, Japán, Egyiptom) kvalifikált, bár ez a szám még négyre emelkedhet, ha Nigéria vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság a pótselejtező szövevényes útján sikerrel jár.

A skála túlsó végén ott van a négymillió alatti lakossal is stabil világbajnoki résztvevőnek számító Horvátország és Uruguay, kijutott a vb-re Katar, valamint újoncként a félmilliós Zöld-foki-szigetek. Utóbbié romantikus történet, amelyre persze a FIFA kommunikációja is tud építeni, de a szervezetben vélhetően jobban örültek volna, ha Ázsiában a szintén debütálásra készülő Üzbegisztán és Jordánia helyett Kína és India használta volna ki a bővítést.

Sebaj, majd legközelebb. Ha már a FIFA kibővítette a klubvilágbajnokságot hétről harminckét csapatra a sok ellenkezés ellenére, hasonló arányban a hagyományos vb esetében a határ a csillagos ég. Nem kell megvárni, amíg a szervezet számára fontos országokban fejlődik a labdarúgás. A világbajnokság mezőnye bővíthető. A FIFA-tagállamok számát tekintve akár 210-ig is.