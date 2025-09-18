Megelevenedett a Tűzszekerek ikonikus jelenete az atlétikai vb-n

A Tűzszekerek korosztályom – némi nosztalgiával fűszerezve: ifjúságom – egyik kultuszfilmje. Harold Abrahams és Eric Liddel párhuzamos története, akik bár más indíttatásból sportolnak, futnak, végül mindketten megdicsőülnek az 1924-es párizsi olimpián.

A film egyik döbbenetes jelenete, amint Liddell 1923-ban az angol– skót –ír hármas viadalon a 400 méteres síkfutásban kevéssel száz méter után felbukik, de feláll, folytatja és meg is nyeri a versenyt. A hősiesség katarzisa, amit a filmben érthetően dramatizálva tárnak a nézők elé. Akkor még nem volt internet, nem lehetett két kattintással utánajárni, de nagy lexikális tudással rendelkező nagybátyám igyekezett elűzni a kételyeimet: így történt a valóságban is. És tényleg.

Azt gondolnánk, az ehhez hasonló történeteket csak a sport hőskorából áshatunk elő. Ennek cáfolatát láthattuk a most zajló tokiói atlétikai világbajnokságon. A 3000 méteres akadályfutás eleve kicsit a múltból itt felejtett versenyszám a vizesárokkal, a bukással fenyegető akadályokkal. A dráma idén sem maradt el. A döntőben a címvédő és olimpiai bajnok marokkói Szufian el-Bakkali az utolsó akadályt átugorva még vezetett, az új-zélandi Geordie Beamish azonban az utolsó métereken lehajrázta őt. De nem ez az igazi szenzáció, hanem ahogy Beamish bejutott a döntőbe.

Az elődöntőben az utolsó kör előtt bukott, még meg is taposták, mégis talpra ugrott, mint évszázada Eric Liddel és káprázatos finist levágva másodikként ér célba.

Nem áltatom magam, hiába ajánlanám, csak ezért a mai fiatalok nem keresik elő és pláne nem nézik meg a Tűzszekereket. Az akkori feldolgozás nekik már lassú, kevés benne a vágás, nincs minden pillanatában feszültség; ugyan ki győzi kivárni a végkifejletet. Egy rövid videót – a platformtól függően, TikTok, reel vagy short – talán mégis megérne Erik Liddel, mint Geordie Beamish nagy elődje.

Beamish amúgy Új-Zéland első világbajnoki aranyát szerezte atlétikában. Szó szerint nem alaptalanul. A modern edzéselmélet egyik megalapozója, talán legnagyobb hatású alakja, Arthur Lydiard ugyancsak új-zélandi, leghíresebb tanítványa, Peter Snell a hatvanas években háromszoros olimpiai bajnok lett, csak hát az első vb-t csupán 1983-ban rendezték. Snell anno elmesélte, a kemény edzések elviselésének egyik előfeltétele volt, hogy minél több szénhidrátot fogyasszon. Bár idővel rá sem bírt nézni, ő maga hetente ezért több mint egy kiló mézet diktált magába. Remélem, kicsit megkésve, 28 évesen Beamish azért jutott fel a csúcsra, mert végre rákapott a lépes mézre…