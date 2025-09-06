szeptember 6., szombat

Áldozattal jár az MLSZ kampánya

Pajor-Gyulai László

Varga Barnabás kampányarc lett. A Ferencváros népszerű csatára az MLSZ felkérésére vállalt szerepet egy videóban, amelyben szemléletesen hívja fel a figyelmet az üres és a teli stadion közötti különbségre, és azt is elárulja, mi a teendő azért, hogy a válogatottnak ne az előbbiben kelljen pályára lépnie. „Ne cigányozz és az XY homosexualt is felejtsd el, mert ezek esetén a következő meccs zárt kapus lesz!” Felidézve egy felejthetetlen ünnepi pillanatot, Varga Barnabás felteszi a kérdést: „Ezt az érzést érdemes lenne kockára tenni szerinted?”

Készült egy másik videó is a kampány részeként. Ebben egy percről percre kapatosabb idősebb szurkoló egy kocsmában nézi a meccset, az egymás után elfogyasztott italok hatására verbálisan egyre agresszívabbá válik, rasszista rigmusokat kiabál, a körülötte ülő fiatalok elhúzódnak tőle, majd undorodó tekintettel el is hagyják a kocsmát, végül hősünket is kitessékeli a csapos. Okkal lehet vitatni ennek a történetnek az életszerűségét, kicsit szájbarágósan didaktikus is, de a szándék világos, érthető és jó. És persze kicsit kétségbeesett, mert bár az MLSZ-nek a FIFA-nál éppen nincsen felfüggesztett stadionbezárással fenyegető büntetése – vb-selejtezők esetén az UEFA-val kapcsolatos ügyek nem számítanak –, a szövetség a szurkolók egy része miatt erősen priuszos, és botrány esetén aligha bánna vele kesztyűs kézzel a FIFA.

A két nagy nemzetközi szövetség nulla toleranciát hirdetett minden megkülönböztetés ellen, és különösen ugranak a Varga Barnabás által is felemlegetett rigmusokra. Az időzítés nem véletlen, hiszen az egyik célpontja Cristiano Ronaldo, aki várhatóan kedden pályára lép a Puskás Arénában. Érthető, hogy az MLSZ szeretne elkerülni minden balhét, ezért indított kampányt, és ezért hajlandó áldozatot is hozni.

A magyar szövetség kampányának érdekessége, hogy azt a válogatott mérkőzésekről kitiltott huszonhárom szurkoló bevonásával, egyetértésével és pénzügyi támogatásával készítette el. A támogatás azt jelenti, hogy az egyetértés fejében az MLSZ nem perli be ezeket a szurkolókat, azaz nem hárítja át rájuk a rá kiszabott mintegy nyolcvanmillió forintos büntetést. Közben kiderült, a magyar válogatott szurkolói csoportjának a kemény magja, a Carpathian Brigade gyűjtést szervez azokért a társaikért, akik a korábbi meccseken tanúsított magatartásuk miatt pénzbüntetésekkel és jogi eljárásokkal szembesültek. A jelek szerint ez okafogyottá vált, ám ha ez a mag igazán vagány, az összegyűjtött összeget odaadja az MLSZ-nek, elvégre a szövetség fizette ki más számláját...

 

