A pohár üres, de a terv szerint haladunk
Bosszantó, hogy nincsen négy pontja a válogatottnak, de nem történt tragédia.
Szoboszlai Dominik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Magyarország–Portugália selejtezőmérkőzésén a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én
Forrás: AFP
Fotó: Kurucz Árpád
Nagy közhely, de az élet tényleg nagy rendező. Ahogy ígérték, a magyar szurkolók vastapsban törtek ki a Puskás Arénában, és felállva tisztelegtek a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota emléke előtt, amint az eredményjelzőn az időnél felvillant a húszas szám a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn, ám erre a játékosok nem voltak tekintettel: Szoboszlai Dominik indította Nagy Zsoltot, aki balról beadott, Varga Barnabás pedig a kapuba fejelt – a megemlékezés szemvillanás alatt átcsapott gólörömbe. Ha ehhez hozzávesszük, hogy szombaton az örmények ellen Cristiano Ronaldo is a 21. percben szerezte az első gólját, amit maga is misztikusnak nevezett, beláthatjuk, ilyen időzítéseket tényleg csak a sors produkálhat.
Ám hiába a vezető gól, a magyar válogatott ismét vesztesen hagyta el a pályát, ahogyan eddig még soha, most sem sikerült nyerni Portugália ellen, de még a döntetlen sem jött össze. Pedig arra jó esély nyílt, amikor a 84. percben Varga egy újabb fejessel 2-2-re módosította ez eredményt. Sajnos a legnagyobb sztárunk rosszul döntött, eladta a labdát, amiből az ellenfél meglőtte a harmadik gólját, nekünk pedig maradt a szomorúság és hiányérzet.
Pedig, ha egy hete valaki azt mondja, egy pontot elhozunk Írországból, és kikapunk a portugáloktól, alighanem rábólintottunk volna azzal, hogy ez a papírforma, ez a realitás, tekintve, hogy Írország a mi igazi riválisunk, nem lett rossz a rajt.
Azaz, ott tartunk most ezzel az egy ponttal, ahol arra számítottunk. És mégis. Ha Dublin után a hosszabbításban „elszenvedett” döntetlen után azon tanakodtunk, hogy félig üres vagy félig tele van a pohár, most okkal érezhetjük egyértelműen üresnek. Nagyon kevesen múlott, hogy most nem négy pont áll a tabellán Magyarország neve mellett, ám ez feltételes mód, a kijelentő pedig az az egy pont, amennyit végül bezsebeltünk.
Marco Rossi kedden este kérdés nélkül visszakanyarodott Dublinra, továbbra is állítva, hogy a győzelem elmaradása nem a csapatán, a rossz döntéseken, a hibákon múlott, hanem kizárólag a játékvezető lelkén szárad, ám ez attól, hogy ezt sokszor hajtogatja, még nem lesz igaz. A portugálok ellen nem panaszkodhattunk a bíróra, Varga Barnabás ugyanúgy feleslegesen reklamált ki magának eltiltást jelentő sárga lapot, ahogyan Sallai Roland kiállíttatta magát ostoba módon Dublinban, és a kapitánynak nem a magyarázkodással, hanem a könnyen elkerülhető, ám végzetessé váló butaságokkal kellene foglalkoznia. Egyelőre nem történt tragédia, a csoport második helye terv szerint elérhető, csupán sikerült kicsit megnehezítenünk a saját dolgunkat.