A kérdés, amire csak Milák Kristóf adhatja meg a választ

Vannak, akiket a legmélyebb szakadékból is visszahúz az úszás szeretete. Urlando és Márton példája is ezt bizonyítja. Miláknak azt sose kell bizonyítania, hogy egyedülálló képessége van a pillangózáshoz. Esetében az a kérdés, hogy szereti-e úgy igazán azt, amiben egyébként a legtehetségesebb a világon. Ha igen, akkor ő is visszatér, méghozzá a legjobb formájában. Ha nem így lesz, az is egy válasz a kérdésre.