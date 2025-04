Lőw Zsolt nem másodhegedűs, Németország ámul rajta

Lőw Zsolt eddig is a futball nagyszínpadán lépett fel, de Thomas Tuchel segítőjeként másodhegedűs volt, amikor BL-t nyertek a Chelsea-vel, francia bajnokságot a PSG-vel, Bundesligát a Bayern Münchennel. Most mindenki láthatja, hogy akkor is megállja a helyét, ha ő vezényli a zenekart.