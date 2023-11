„Az utóbbi három meccsen összesen nyolc pontot veszítettünk, ez a Ferencváros számára igen megrázó. Ezen mindenképpen javítanunk kell.” Ezt Dejan Sztankovics nyilatkozta vasárnap este, a Fradi vezetőedzője így adott hangot csalódottságának, amiért a csapata vezetésről csak döntetlent játszott Felcsúton a Puskás Akadémia ellen. Ha ironizálni akarnánk, mondhatnánk, hogy örülhetne az egy pontnak is, hiszen manapság a címvédőnek nemigen terem babér a bajnokságban, de nem túl elegáns bántani azt, aki bajban van.

Bár ki tudja, bajban van-e a Ferencváros. A Puskás Akadémia ellen jó ideje nem pozitív a mérlege, a felcsútiak a Groupama Arénában is többször nyertek a közelmúltban, ellene idegenben a döntetlen nem rossz eredmény a Fraditól sem. Amely előtte hazai pályán szenvedett vereséget a feltámadt Fehérvártól, még egy fordulóval korábban pedig játékra alkalmatlan pályán kapott ki Kecskeméten. Mindez aligha elég, hogy a csapat válságáról beszéljünk. A klub nem arról híres, hogy bepillantást engedne az életébe, ezért nem tudhatjuk, házon belül mit vált vagy váltott ki ennek a nyolc pontnak az elvesztése, ám pánik aligha tört ki, hiszen éppen a vesztett pontok tekintetében a Ferencváros áll a legjobban az egész mezőnyben. A hátránya úgy két pont a Paks mögött, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Tehát ha pótolja a Mezőkövesd elleni találkozóját, és meg is nyeri, akkor a tabella élére ugrik.

Arról nem is szólva, hogy a jövő hét végén éppen a paksiak vendége lesz, tehát a Fradi több módon is visszaszerezheti az elsőséget. Az pedig, hogy a csapat nem lógott meg utcahosszal a mezőnytől, nem is olyan nagy baj,

legfeljebb kicsit izgalmasabb lesz a bajnokság,

az aranyéremért zajló verseny nem előre lefutott. Igaz, ez az érv a fradistákat aligha izgatja, ők diadalmenetre vágynak. Az nagyon helyes, hogy a vezetőedző maximalista, és megrázónak nevezi csapata hullámvölgyét, de ne felejtsük el, a Ferencváros tavasszal sem szerepelt túl acélosan! Az izlandi Klaksvík elleni kínos BL-kudarc után viszont jött egy remek időszaka, amely most megtörni látszik, de csak itthon, a Konferencialigában még minden esélye megvan a továbbjutásra.

És ez a lényeg. Itthon szinte elképzelhetetlen, hogy így vagy úgy ne a Fradi nyerje meg a bajnokságot, a nemzetközi porond az igazi szintmérő. Ha a csapat csütörtökön győz a még pontot sem szerzett szerb Cukaricki ellen, akkor nincs gond, ha mégsem, az több lenne egyszerű hullámvölgynél. Akkor tényleg valami baj lenne a Ferencvárosnál.