Kétségtelen, jelentős esemény volt. A magyar kosárlabda nem sűrűn képviselheti az országot olimpián, a férfiak 1936 óta mindössze négyszer jutottak ki a játékokra, de 1964 óta egyszer sem, a nők esetében a sportág 1976-ban került be az ötkarikás programba, négy évvel később a magyar csapat a negyedik helyen végzett Moszkvában, újabb négy év múltán kijutott ugyan Los Angelesbe, de a politika nem engedte a részvételt – azóta semmi.

Most viszont a magyar szövetség képviselői csütörtökön este ott ülhettek az olimpiai selejtezők sorsolásán, ami nem csak ezért volt valóban jelentős esemény. Önmagában az is remek eredmény, hogy a női válogatott negyedik lett a nyári Európa-bajnokságon, és ezzel kivívta az indulás jogát a selejtezőkön, ezt viszont tetézte az a diplomáciai siker, hogy az egyik csoport mérkőzéseinek a helyszíne Sopron lesz február derekán, ráadásul a nemzetközi szövetség, a FIBA a magyar városban rendezte meg a sorsolást is.

Mindez azt jelzi, hogy a magyar női kosárlabda felverekedte magát az élvonalba, tekintélyt szerzett magának, komoly tényező a sportágban. Ezt pedig számottevő sikerek alapozták meg, az utánpótlástornákon figyelemre méltóan szerepeltek a lányok a közelmúltban, az előző kiírásban három csapatunk is ott volt a legrangosabb sorozat, az Euroliga főtábláján, a Sopron Basket tavaly áprilisban hatalmas bravúrt elérve meg is nyerte a trófeát, korábban pedig két négyes döntőt is sikeresen megrendezett a Novomatic Arénában.

Párizs egyelőre messze van, az ötkarikás részvételhez az Eb-ezüstérmes spanyolok, az olimpiai ezüstérmes japánok és egy nagyon erős, az amerikai előselejtezőkből kikerülő válogatott, nagy valószínűséggel a világbajnoki negyedik Kanada közül kell hozzá egyiket legyőzni majd februárban, ami enyhén szólva sem lesz könnyű.

Ráadásul elgondolkodtató, hogy a női szakág itthon mennyire alulmenedzselt, a legjobb játékosok a saját városuk határain kívül alig ismertek, az élvonal mezőnye pedig csonka, mert két csapat is visszalépett.

A legszomorúbb pedig a Sopron Basket esete, amely a tavalyi Euroliga-győzelem ellenére most ott tart, hogy a szükséges anyagi háttér hiányában nem szerepelhet a nemzetközi porondon, és ennek az elkerüléséhez nem kapott sehonnan sem segítséget, a nagy sikerek sem vonzottak erős támogatót.

A magyar női kosárlabda tehát Európa élvonalába tartozik, de nem azért, mert minden rendben van vele, hanem annak ellenére, hogy a háttérben komoly gondokkal küzd. Ezt pedig muszáj látni, ha ezt a szintet meg is akarja őrizni.