Hallatlanul nagy sikerrel futott a mozikban a 2019-ben bemutatott pszichotriller, a Joker; a varázslatosan sokszínű Joaquin Phoenix formálta meg a címszereplő karakterét. A súlyos betegségben szenvedő, bohóc­álarccal közlekedő férfi, áthágva a törvény adta kereteket, mindent megtesz annak érdekében, hogy befusson. Arthur kegyetlen története az elmegyógyintézetben ér véget.

Az antihős szereplő, Joker, a bohóc a becenév szintjén kapcsolódik a teniszvilág vitatott személyiségű szereplőjéhez, Novak Djokovichoz. A 23 Grand Slam-győztes szerb Djoker szereti parodizálni az ATP-Tour szereplőit: az angolul, németül, spanyolul és franciául is beszélő klasszis a nyilatkozataiban elrejtett egy-két viccel szórakoztatja a közönséget.

Legutóbb az elmúlt hétvégén Cincinattiben győzte le a nála tizenhat évvel fiatalabb, húszéves Carlos Alcarazt. A pályafutása során Djokovic tizenhetedszer fordított meg mérkőzést meccslabdáról, 3 óra 49 percig tartó heves, két nyert szettre menő küzdelem végén győzött. Majd arra is maradt ereje, hogy a másik fáradhatatlan spanyol, a legendás Rafael Nadal szintjére emelje a világelsőt, illetve az ellene folytatott mérkőzéseit. A cincin­nati közönség után a jövő héttől a New York-i is élvezheti a szerb mókamester megnyilvánulásait. Az oltatlanságát nyíltan vállaló Grand Slam-rekorder idén ott lesz Flushing Meadowsban, ahol eddig kétszer is pórul járt. Három éve véletlen mozdulattal torkon ütötte labdával az egyik vonalbírót, s ezért leléptették, tavalyelőtt pedig hiába folyamodott az indulás jogáért, a szervezők ezt a járványügyi szabályok miatt megtagadták tőle.

A szerb Djoker visszatér, a cincinnati sikerélményből töltekezve várja a hétfőn rajtoló US Opent. Aki meggondolatlanul őrségváltást jövendölt az Alcarazzal szemben elveszített wimbledoni döntője után, az csalatkozni fog. Bárhogyan is alakul a US Open végjátéka, Djoker nem az a típus, aki megfutamodik egy fiatalember elleni küzdelemben. Ha valami, akkor ez kiderült Cincinattiben.

A nehezen értelmezhető, ellentmondásoktól hemzsegő karakterrel megáldott Novak Djokovic megkísérli begyűjteni a 24. Grand Slam-címét.

Ahogy a filmben Joker, ő is mindent megtett azért, hogy felhívja magára a figyelmet, de ő soha nem hágta át a szabályokat. Nyílt lapokkal játszott, még ha ez nem is mindig volt kifizetődő. Joker története az elmegyógyintézetben ért véget – a szerb Djokeré még tart, és esze ágában sincs mostanában befejezni.