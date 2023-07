Vasárnap Krakkóban véget ért a 3. Európai Játékok, amelyen 10 arany-, 10 ezüst- és 18 bronzéremmel zártunk, az éremtáblán pedig a 8. helyen. Az első ilyen multisporteseményen, 2015-ben Bakuban hét első helyünk lett, négy éve Minszkben csak négy, így

a mostani eredménylista alapján két kézzel fej felett tapsolhatunk,

ám a részletekben is érdemes elmélyülni.

Elöljáróban azt azért rögzítsük, hogy az Európai Játékokon nem állandóak a sportágak, olyanok is műsorra kerülhetnek, amelyeknek az olimpiai részvétele csak álom. A legutóbbi, tokiói ötkarikás játékokon kilenc sportágban szereztünk érmet – kajak-kenu, úszás, vívás, birkózás, vitorlázás, cselgáncs, öttusa, karate, vízilabda –, a lengyelországi seregszemlén ezek közül kajak-kenuban, vívásban, öttusában, karatéban és cselgáncsban mérethettük meg magunkat. De a dzsúdósoknak csak csapatversenyt rendeztek.

Előzetesen gondolhattuk, hogy – akárcsak Tokióban és az előző két Európai Játékokon – most is kajak-kenuban lesznek a legjobb eredményeink, Minszkben mind a négy aranyunk ebben született. Ezúttal válogatottunkból csak Varga Ádám győzött, a (nem olimpiai) K–1 500-on, és ez mélyebb elemzést kíván, azzal együtt, hogy 1000 méteres számokban nem rendeztek versenyeket, mert a kryspinówi pálya azokhoz túl rövid…

Vívásban és kick-boxban is egy aranyat nyertünk, teqballban hármat, sportlövészetben pedig négyet. Sportlövőinken, hiába vannak a világelitben, az olimpiákon átok ül, 2004 óta nincs érmünk, most viszont a négy arannyal hazaérkezett Pekler Zalán az egész Európai Játékok legeredményesebb versenyzője lett. S ami nagyon fontos: két olimpiai számban, kisöbű szabadpuska összetettben (ebben párizsi kvótát is szerzett) és a légpuska vegyes csapatban Mészáros Eszterrel diadalmaskodott. Ökölvívóinktól már hosszú évek óta azt szoktuk meg, hogy csak kapják a pofonokat, de most adták is: Kovács Richárd (63,5 kg) és Hámori Luca (66 kg) egyaránt bronzérmes és olimpiai kvótás lett. És kvótát szerzett öttusában az ugyancsak harmadikként záró Bőhm Csaba, a nőknél pedig hetedik helyével Gulyás Michelle is.

Ami pedig a teqballt illeti, a hajlított asztalon futball-labdával játszott sportág Magyarországról indult világhódító útjára, és nagyhatalom vagyunk. A Krakkó főterén felállított pályán szép számú nézőközönség előtt a mieink voltak a sztárok. Nem bánnánk, ha a sportág felkerülne az olimpia műsorára. Ha azt nézzük, hogy a falmászás és a bréktánc már ott van, nem reménytelen a helyzet.