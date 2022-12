A vb után három nappal Angliában máris meccset játszottak a Liga-kupában, s azóta nem múlt el egyetlen nap sem, hogy ne nézhettünk volna angol focit. Ma már a spanyol és a francia élvonalban is fordulót rendeznek, s az új év első hetében Németországban és Olaszországban is beindul a verkli. Az ünnepek alatt szokás szerint a darts kínál az évszakhoz illő szórakozást, s a klasszikus téli sportokban sincs hiány, ma a Négysáncverseny kezdődik meg Oberstdorfban, Szilveszter napján pedig a sífutó Tour de Ski Val Müstairban.

Utóbbi viadalt ma már Magyarországon sem kell bemutatni, idén mégsem előzi meg különösebb várakozás. Mint ahogy az egész sífutó világkupát nem övezi olyan érdeklődés, mint általában. Ugyanez mondható el a sílövészetről is. Hogy miért? Az oroszok hiánya miatt. Különösen sífutásban évek óta a norvég–orosz párharc adja a versenyek sava-borsát. Tovább egyszerűsítve, Johannes Hösflot Klaebo és Alekszandr Bolsunov párviadala. Klaebo a verhetetlen sprinter, az ötszörös olimpiai bajnok, aki a valaha élt legfiatalabb sífutóként nyert olimpiai aranyérmet, Tour de Skit és egyáltalán vk-futamot. A szilveszterkor 26. születésnapját is ünneplő Bolsunov nem csak kor-, méltó vetélytársa is egyben. 2018-ban Phjongcshangban még „csak” három ezüstöt és egy bronzot szerzett, idén Pekingben aztán három arannyal, valamint egy-egy ezüsttel és bronzzal az egész téli olimpia második legeredményesebb sportolója volt a sílövő Johannes Bö mögött.

Az ukrajnai háború következménye, hogy lassan egy éve Bolsunovot és honfitársait is kizárták a nemzetközi versenyekről. Az orosz klasszis egy hónapja a dán médiának nyilatkozva ismét kifakadt emiatt, nem is tagadva, mennyire megviseli az eltiltás, amit igazságtalannak tart. A nemzetközi szövetség, a FIS persze nem lóghat ki a sorból, de figyelemre méltó, hogy Klaebóval és a nagy elődjével, Petter Northuggal az élen a norvégok is megértően beszélnek Bolsunovról. Mondjuk ki, hiányoznak az oroszok a versenyekről. Mindenkinek. Akár azért, mert kedvelik őket, akár azért, mert nem. Rivális nélkül azonban nincs küzdelem. A sífutó világkupa idén végképp norvég háziversennyé silányult.

Ezen a télen aligha ér véget az esztelen vérontás. Van elég áldozat, fölösleges újabbakat kreálni.

Az orosz teniszezők és sakkozók továbbra is versenyezhetnek – igaz, utóbbiak a nemzetközi szövetség zászlója alatt –, ám ettől nem dőlt el a háború. Legalább az egyéni sportágakban ugyanez az eljárás máshol is megfontolandó. Csakis a sport, a sportszerűség érdekében.