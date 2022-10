Az ember már csak olyan, hogy szívesen ad tanácsot kéretlenül is. Ráadásul csaknem mindannyian meg vagyunk áldva azzal a képességgel, hogy mások életét minden további nélkül sínre tudnánk tenni, csak a saját problémáink megoldása ütközik némi nehézségbe. Hobbisportolóként is ki van téve annak az ember, hogy unos-untalan bölcsességeket osszanak meg vele. Ezeket aztán az önzetlenség jegyében tovább is adja. Mondhatni úgy szórjuk az életvezetési és egyéb tanácsokat, mint bolond pék a lisztet.

Kerékpárosként, futóként mindenki megszenvedte már az erős szembeszelet.

Összeszorított foggal vagy éppen kínjában nevetve igyekszik előre jutni az időjárás kénye-kedvének kitett ember. Ahogy a viccbéli sántán is sokat segített a megkapott púp, úgy igen hasznos századszor is elmondani sporttársainknak, hogy a szél a barátjuk. Egészen egyszerűen a fejlődésüket segíti, ha pofaszélben haladnak. Van, aki ennek ellenére sem találja az extra erőkifejtést léleknemesítőnek. Hogy megbecsülje magát, hasznos lehet tudatni vele, hogy kitartással és szorgos edzésmunkával elérheti, hogy érzésre mindig hátszele legyen. Egyes tanácsadói iskolák szerint a fejlődés dacára sem lesz könnyebb soha a haladás, csak nagyobb sebességgel jut előre az ember.

A hobbisportolók kitartó megfigyeléssel idővel ráébrednek, hogy sporttár­saik eléggé el nem ítélhetően nélkülözik a mértékletesség és a türelem erényét. Természetesen az ember a saját szemében a gerendát sem veszi észre, de a máséban a szálkát nagyon is. Ebből következik, hogy a sporttárs sérüléseinek okát mindig tisztán látja mindenki. A túl sok és túl erős edzést, a pihenés hiányát sorolják egymásnak. A másik sérülésének okai mindig világosak, a sajátunké rejtélyesek. Lassabb tempót, hosszabb regenerációt javallva két dolog érthetetlen: miért nem fogadják meg jótanácsunkat, illetve miért is traktálnak bennünket ilyesmivel.

Nem kell sok időt eltölteni az állóképességi sportot űző hobbisták világában ahhoz, hogy az ember szert tegyen a bölcsességek bölcsességére. Elég csak az első métereket megtenni, máris mindenki tudni véli, hogy fejben dől el minden. Egyesek hajlamosak azt gondolni, hogy a kitartó edzésmunkában rejlik a siker titka, de velük is tudatják, hogy fejben kell erősnek lenni, mert különben minden hiá­ba. Fontos az edzettség is, de kudarcot csak az vallhat, akit gondolatai megakadályoznak tervei teljesítésében. Ahogy a legtöbb dolog a sportban, ez is csak mindenki másra igaz.