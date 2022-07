Felkaphattuk a fejünket a hírre: az egyesült államokbeli Eugene-ben pénteken kezdődő atlétikai világbajnokságon mindössze két magyar versenyző áll rajthoz. Mindezt a magyar szövetség (MASZ) részéről Scheidler Géza sportszakmai igazgató a következővel indokolta: „A vb után egy hónapon belül következik a müncheni Eb, amely helyszínében és időpontjában is sokkal jobban modellezi azt, ami a 2023-as budapesti vb-n várhat a versenyzőinkre. Úgy döntöttünk, nem kockáztatjuk az ottani minél sikeresebb szereplést azzal, hogy ennyire messzire elutazunk.” A sportvezető megjegyezte, hogy amúgy összesen 23 magyar atléta kvalifikált a világbajnokságra.

A két indulónk a kalapácsvető Halász Bence és a hétpróbázó Krizsán Xénia lesz.

A 24 éves Halász a legutóbbi, 2019-es dohai világbajnokságon bronzérmes volt, jelenleg nyolcadik a világranglistán, de a két előtte álló orosz dobó nem indulhat. A 29 éves Krizsán ötpróbában Eb-bronz­érmes, tízpróbában vb-9. A pontszerzés, az első nyolcba kerülés mindkettőjüktől elvárható, s akár az érem is összejöhet.

Amire nagy szüksége lenne a magyar atlétikának azután, hogy a tavalyi tokiói olimpiára kiutazott 19 versenyzőnk, a legjobb eredményünk pedig az lett, hogy 110 méter gáton Szűcs Valdó az elődöntőig jutott, a végelszámolásnál a 12. helyre került. A pontszerzést persze nem tőle, hanem főleg Halásztól vártuk, de a döntőbe sem jutott be, 14. lett, és Krizsán is szögbe lépett, ő a 13. helyen zárt. Női súlylökésben a 2016-os olimpián bronzérmes Márton Anita fél évvel gyermeke születése után a 21. helyen végzett.

A sportágban látványos a visszaesésünk azután, hogy 2012-ben még olimpiai bajnokunk volt; Londonban Pars Krisztián nyerte a kalapácsvetést, aki megszámlálhatatlan sérülés és műtét után 40 évesen azért küzd, hogy kijusson a müncheni Eb-re. Nincs irigylésre méltó helyzetben itthon a sportág a jövő évi hazai világbajnokság előtt. Nyilván idén az Eb-n könnyebb jobb eredményt elérni, mint a vb-n, de Halászt történetesen a világranglistán két lengyel, egy francia és egy norvég is megelőzi, Münchenben sem lesz könnyű dolga.

Azt mondja a MASZ szakmai igazgatója, azért megy csak két versenyzőnk a világbajnokságra, mert nem akarjuk kockáztatni a müncheni jó Eb-szereplést. Ám ez a magyarázat nagyon sántít, hiszen e logika mentén Halász eugene-i szereplésével esetében éppen ezt tesszük. Azt viszont kétségkívül nem kockáztatjuk, hogy esetleg magyarázkodni kelljen, a huszonhárom indulónkból – szintteljesítés ide vagy oda – miért vannak a vb-mezőnyben 18-20-an a futottak még kategóriában.