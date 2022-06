Duplázott a Fradi. Kivételesen nem arra gondolunk, hogy a Ferencváros a bajnoki cím mellé a Magyar Kupát is elnyerte a 2021/22-es idényben, hanem arra, hogy a Fradi a női labdarúgó NB I-ben is aranyérmet szerzett.

Szinte észrevétlenül. A Győr elleni bajnoki döntő második mérkőzését az M4 Sport ugyan élőben közvetítette, de a csatorna – gyanítjuk – aligha dicsekszik majd el a nézettségi adatokkal. Aki csak belenézett a találkozóba, azt láthatta, hogy az ETO-stadion kongott az ürességtől. Jellemző a finálét övező közönyre, hogy a távirati iroda szikár tudósításában csupán a végeredményt és a gólszerzőket közölte, a két csapat összeállítását már nem, pedig legyen szó szinte bármilyen sportágról, az MTI a magyar bajnokokat rendre név szerint említi. Ugyanezt a gyakorlatot követte a Nemzeti Sport online kiadása, s a Fradi.hu is csupán a sajátjaira szorítkozott. Közös továbbá a három beszámolóban, hogy a nézőszámra egyik sem tér ki. Az a gyanúnk, hogy nem feledékenységből vagy nemtörődömségből – a stadionban a hivatalos személyzettel együtt sem lehettek többen két-háromszáz főnél.

Amikor a magyar labdarúgáson támad kedvünk élcelődni, rendre a férfiak kerülnek célkeresztbe, pedig a női szakág helyzete tűnik igazán kilátástalannak. A női Bajnokok Ligája Európában már esemény, nálunk a bajnoki döntőre a kutya sem kíváncsi. Néhány éve az FTC és az MTK váltakozó kimenetelű vetélkedése legalább a bajnoki finálénak adott némi rangot, mára mintha ez is elillant volna. A női labdarúgás Magyarországon visszasüppedt a szinte teljes érdektelenségbe.

Pedig a feltételek a hölgyeknél is ugrásszerűen javultak. Az infrastruktúra fejlődését ők is élvezik, ma már nálunk is vannak profi státusú játékosok, félprofik pedig többtucatnyian, lám, a tévé is közvetíti a döntőt, nemzetközi szinten azonban tapodtat sem lépünk előre. Miközben férfiválogatottunk egymás után kétszer is kijutott az Európa-bajnokságra, az elmúlt négy idényben kivétel nélkül láthattunk magyar klubcsapatot (egyszer a Vidit, háromszor a Fradit) vagy a Bajnokok Ligája, vagy az Európa-liga főtábláján, az UEFA klubrangsorában Magyarország nyolc helyet lépett előre, a hölgyek semmit sem tudnak felmutatni.

Női válogatottunk eleddig egyetlenegyszer, még 1991-ben szerepelt Eb-n, vb-n még soha, és a Bajnokok Ligája selejtezőjén sem tudta még soha átverekedni magát egyik csapatunk sem.

A feminista szervezetek ma már tiltakoznak a gyengébbik nem megjelölés ellen. A magyar futballban sajnos ez még helyénvaló.