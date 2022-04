Bajcajev Vlagyiszlavnak furán hangozhatott a „Ria, ria, Hungária!” biztatás a múlt héten a budapesti birkózó-Eb-n, amelyen magyar színekben lett ezüstérmes a szabadfogás 97 kilogrammos súlycsoportjában.

Az oroszoktól honosított, karfiolfülű, most debütált válogatottunkban, Muszukajev Iszmail viszont – aki a 65 kg-ban Európa-bajnok lett a BOK-csarnokban – jó ismerősünk: tavaly, a tokiói olimpián már magyarként végzett az ötödik helyen. Nyolcfős szabadfogású Eb-csapatunkban még két másik volt orosz is tusakodott, s a már régebb óta nálunk készülő Halidov Gamzatgadzsit (61 kg) a sérülése akadályozta meg, hogy kiálljon a bronzmeccsre, így ő ötödikként zárt. Derék eredmények ezek, de „szerencsére” a fogásnemben Ligeti Dániel (125 kg) is szállított egy bronz­érmet, és így a honosítás legádázabb ellenzői sem állíthatják, hogy csak orosz versenyzőkkel jutottunk fel a dobogóra.

A honosítás ellen persze lehet ágálni, ám az Eb-n szabadfogásban az észak-macedónok és a szlovákok is honosított orosz versenyzőjük révén nyertek aranyérmet, és az sem áprilisi 1-jei tréfa volt, hogy a törpeállam San Marinónak is lett Európa-bajnoka – aki az Egyesült Államokban látta meg a napvilágot.

Az „átigazolásokban” persze

az oroszok viszik a prímet, egészen pontosan az Észak-kaukázusi szövetségi körzet kis tagköztársaságai (Észak-Oszétia, Dagesztán, Csecsenföld, Kabard- és Balkárföld), ez a szabadfogású birkózás bölcsője.

Világklasszisok sora kerül ki innen, a mindenkori orosz válogatottban viszont súlycsoportonként csak egy hely van, így rengetegen kirajzanak a nagyvilágba. Mást ne mondjunk, Bajcajevnek most a négy ellenfele közül három korábbi honfitársa volt, az az azeri is, akitől a döntőben kikapott.

Kötöttfogásban a nőknél már kevésbé jellemző az orosz invázió, ebben a két szak­ágban nálunk sincsenek honosítottak. Az Eb-n a fiatal női csapatunk két bronzot itthon tartott, kötöttfogásban pedig a generációváltás – az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás és a Tokióban ezüstérmes öccse, Viktor visszavonulása – után négy érmet szereztünk, Fritsch Róbert a 72 kg-ban aranyat!

Az itthon mostoha, szűk mezőnyű szabadfogásban kényszerhelyzetben vagyunk. De ez nem ismeretlen helyzet számunkra, ha válogatnunk kell. Hiszen a minap labdarúgó-válogatottunk északírek ellen kezdő tizenegyében Willi Orbán, Loic Nego és Callum Styles sem a magyar futball neveltjeként lépett pályára. S nem biztos, hogy a magyar nyelvvizsgájuk jobban sikerülne, mint Muszukajevnek.