Csalódottságának adott hangot Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, amiért női válogatottunk nem teljesítette a kitűzött célt és nem jutott be a negyeddöntőbe a Spanyolországban zajló világbajnokságon. Bizony van ok a csalódásra, mert roppant szerencsés sorsolásának köszönhetően a csapat nem csupán a legjobb nyolc, hanem a legjobb négy közé is begyalogolhatott volna, amire világversenyen 2012 óta mindhiába várunk. A korábbi klassziskapus hozzátette, nagyon fiatal a keret, amelynek továbbra is idő kell, s kevés olyan 30-32 éves játékos van, aki húzni tudja az igát.

Nos, a keretben egyetlen tizenéves játékos volt, Albek Anna (a vb-n ünnepelte a 20. születésnapját), s igen, a vb tapasztalatai alapján neki még időre van szüksége. Ám utána mindjárt a 21 éves Vámos Petra következik a sorban, aki Pálinger Katalin szerint is a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta.

Az iga húzásához nem kell meghaladni a harminc évet, ez a képesség sokkal inkább karakter kérdése.

A jelenlegi keretből hasonló adottsággal még Klujber Katrin és jobb napjain Szöllősi-Zácsik Szandra van megáldva, bizony hatalmas balszerencse, hogy előbbi a németek elleni meccs legelején megsérült, különösen, mert gyorsan kiderült, nincs, aki pótolhatná. A németeket persze nélküle is megverhettük volna, mert aznap Zácsik és Bíró Blanka viszont extra teljesítményt nyújtott, s azt azért nem lehet elvárni, hogy mindenki folyamatosan kiemelkedő formában szerepeljen.

A kötelezőt hozta a csapat, a végeredményként elért tizedik hely, ahogy utaltunk rá, az elszalasztott lehetőség miatt csalódás. A négy legerősebb csapat – a tokiói olimpia első négy helyezettje –, Franciaország, Oroszország, Norvégia és Svédország nemhogy csupán a másik ágra került, az elődöntőben is egymással viaskodik. Ehhez a négyeshez sem Dánia, sem Németország nem mérhető, s ha továbbjutunk a középdöntőből, Brazíliával vagy Spanyolországgal mérkőztünk volna az elődöntőért.

Bizony innen nézve különösen nagy kár a kihasználatlanul hagyott esélyért.

Jó hír, hogy a csapat magja tényleg megvan. De inkább csak a magja. Nem is annyira a húzóembereken, sokkal inkább a cseréken múlik, a jövőben a magyar válogatott mire lesz képes. Ezt a feladatot valóban csak az idő oldhatja meg. Ám lehetnek kétségeink azt illetően, hogy csakis erre a keretre szorítkozva. Megnyugtatóbb lenne, ha a közeljövőben Vámos Petra módjára néhány tehetség még helyet követelne magának a csapatban.