Völgyi Dániel még keresi az új klubját - a játékos színésznő párjához költözött a fővárosba

​Völgyi Dániel szerelmével, Kárpáti Rebekával az ETO-stadionban.

Őt is meglepte a klubvezetés döntése, amivel azonban már nem szeretne foglalkozni. Ismert menyasszonya, Kárpáti Rebeka támogatásával keresi az új csapatát. Idén márciusban, a nyíregyházi vereség után lemondott Király József, az NB II-ben szereplő ETO FC vezetőedzője, egyúttal felmentették Győrött a munkavégzés alól Völgyi Dániel és Tajthy Tamás labdarúgókat. Előbbi játékos alapembere volt a 2013-ban NB I-es bajnoki címet szerzett csapatnak és ezért is sokakat meglepett a távozása. Nem titkolja, őt magát is."Derült égből villámcsapásként ért a döntés, hiszen úgy tudtam, elégedettek voltak velem, a teljesítményemmel Győrben – fogalmaz Völgyi Dániel. – Semmilyen fegyelmezetlenséget nem követtem el, de erről többet nem is szeretnék mondani. Ami biztos, nagyon mélyen megérintett, ami történt, de már lezártam ezt a szakaszát az életemnek. Igyekszem előretekinteni és a jövőmre koncentrálni." Völgyinek még nincs új csapata, ám reméli, hamarosan új klubban futballozhat."Egyelőre semmi konkrét megállapodás nem született velem kapcsolatban, de érdeklődés azért szerencsére van irántam. Mivel nemrég a fővárosba költöztem a páromhoz, nyilván egy budapesti vagy környékbeli csapat lenne számunkra az ideális választás, ám nem zárom ki azt sem, hogy egy távolabbi klubba igazoljak. Bár voltak, akik már leírtak, nagyon szeretnék még focizni, és érzek is magamban annyi erőt, hogy a másodosztályban biztosan, de akár még az élvonalban is megálljam a helyem. Tisztában vagyok a képességeimmel, igaz, a korommal is. Tudom, hogy nem vagyok már húszéves, de védőként hasznos tagja lehetek bármely együttesnek idehaza. Négy-öt jó év még biztosan van bennem."A futballista említett párja a korábbi szépségkirálynő, Kárpáti Rebeka. A kapcsolat s a közös megjelenések miatt a volt győri futballista is egyre ismertebb. "Ettől függetlenül számomra Rebeka mellett még mindig a foci a legfontosabb – teszi hozzá Völgyi. – Amúgy külföldön elég gyakori, hogy egy-egy ismertebb barátnő, feleség révén még jobban előtérbe kerül a csapat, s ez nem rossz dolog, akár marketing szempontjából sem. Amikor Rebeka kijött korábban valamelyik mérkőzésemre, rengetegen mentek oda hozzá beszélgetni, közös képet készíteni. Ezzel azt gondolom, az ETO is népszerűbb lett."A gyönyörű színésznő egyébként nemrég azt mondta, bárhová szerződik futballista párja, vele együtt költözik. "Júniusban kezdődnek majd az átigazolások és annak függvényében, hogy melyik csapatnál folytatja, kiderül, hogy hova megyünk mi is tovább" – nyilatkozta Kárpáti Rebeka a Ripostnak. "Rebekával egy éve jegyeztük el egymást, s természetesen közösen tervezzük a jövőt. Eddig távkapcsolatban éltünk, most már együtt, s nagyon örülök, hogy megérti, mennyire fontos számomra a foci, s ebben is mellettem áll, támogat." Völgyi szép éveket töltött Győrben, s ezekre szívesen emlékszik. "Bármi történt, pozitívan gondolok az ETO-ra. Ez persze nem véletlen, hiszen mintegy tíz évig játszottam ott, s a legnagyobb sikereimet Győrben értem el. Rengeteg barátom lett a városban, ahová szeretek visszajárni, szinte a második otthonom. Ettől függetlenül most még nem tudom elképzelni, hogy valaha újra az ETO-ban futballozzak."