Vízilabda - Kanadában készülhettek a győri játékosok

A győri játékosok másfél hetet edzettek együtt az Ottawa Titans hasonló korosztályú csapatával. A fotó a helyi uszodában készült.

A Győri VSE 2004-ben és 2005-ben született fiú vízilabdásai a közelmúltban Kanadában jártak, ahol együtt edzőtáboroztak az Ottawa Titans hasonló korosztályú csapatával.A lehetőség az edző, Dubinák Péter kapcsolatának köszönhető, egykori csapattársa, Szeri András tavaly nyáron a kanadai juniorválogatott edzőjeként járt Szombathelyen, s itt futottak össze. A találkozás vége az lett, hogy meghívást kapott Kanadába a győri csapat."Számomra ennek az egésznek az volt az üzenete, s ezt a srácoknak is elmondtam, hogy a sport hihetetlen dolgokra képes. Nagyon régen játszottam együtt Andrással, akinek egyébként édesapja, Szeri Béla az edzőm is volt, ennek ellenére a közös nyelv, a sport nyelve és a barátság megmaradt közöttünk. Ha másért nem is, ezért mindenképpen szorgalmazom, hogy a gyerekek sportoljanak, mert olyan világ nyílhat meg előttük, amilyenre talán álmaikban sem gondolnak. Így, közösen, egy csapatként Kanadába utazni s ott barátságokat kötni a helyi gyerekekkel óriási élmény. Meggyőződésem, hogy ezt a másfél hetet nem felejti el az a tizenhárom játékosunk, akiknek ebben részük volt" – kezdte Dubinák Péter, aki kiemelte a szülők támogatását, segítségét, mert nélkülük ez az utazás nem jöhetett volna létre."Az ottani tartózkodásunkat állták a helyiek, a gyerekek családoknál laktak, a repülőúthoz azonban keményen bele kellett nyúlniuk a pénztárcába a szülőknek. Viszont örök emlékhez jutottak így a csemetéik" – folytatta az edző, aki szerint hasznos volt az edzőtábor, ugyanakkor a helyi dolgok megismerésére is szántak bőven időt."A kilenc nap alatt tizenhárom edzésünk volt – némi nehézséget okozott az első napokban az időeltolódás, de összességében jól dolgoztunk a helyiekkel. A kanadai vízilabda ugyan nem olyan erős, mint a magyar, de új dolgokat lehetett így is tanulni, s alighanem ők is ellestek tőlünk egy s mást" – fogalmazott Dubinák Péter, aki a programok közül egy jégkorongmérkőzést emelt ki."Ha az ember Kanadában jár, nem hagyhat ki egy NHL-mérkőzést. A jégkorong ott olyan, mint nálunk a foci. Rengeteg a szabadtéri pálya, ahova bárki lemehet korizni és ütögetni. A mieink közül is többen játszottak azokkal a gyerekekkel, akiknél laktak. Ráadásul olyan szerencsénk volt, hogy az Ottawa Senators éppen hazai pályán játszott, s négy-nullára le is győzte az Anaheim Ducks csapatát. S mi ott voltunk a lelátón. Fantasztikus volt az egész, olyan, amilyennek az ember innen elképzel egy észak-amerikai hokimeccset" – tette hozzá Dubinák Péter.A győriek emellett természetesen a parlamentet és a tudományos múzeumot is megtekintették, utóbbiban élvezetes előadásban volt részük. Az ottawai Magyar Házban pedig vacsorával kedveskedtek a csapatnak."Ami programot bele lehetett tenni ebbe a másfél hétbe az edzések mellett, azt beletettük, nem hinném, hogy bárkiben hiányérzet maradt. Sőt, még az ottani igazi időjárás is megmutatta magát. Már az érkezésünkkor gyakorlatilag másfél méteres volt a hó, illetve a mínusz tizenhét fok is természetesnek tűnt. Megjegyzem, mindez nem volt elviselhetetlen, noha ez számunkra azért nem megszokott, mégsem éreztük kellemetlennek a fagyot.Az utolsó napon azért ezt még sikerült überelni, a hazaindulás előtti éjszakán egy méter hó esett, így a tervezettnél csak később értünk haza. Gyakorlatilag másfél napot utaztunk, Torontóban lekéstük a bécsi csatlakozást, a harmadik gép, amire felülhettünk, majdnem három órán keresztül várt a kifutón, mikor végre megkapta a felszállási engedélyt. Nem beszélve arról, hogy tizenkét bőrönd keveredett el, de szerencsére már mind eljutott a tulajdonosához. Ezt a malőrt leszámítva fantasztikus másfél hétben volt részünk, s már meg is beszéltük a kintiekkel, hogy a meghívást viszonozzuk. Most keressük az időpontot, amikor mi láthatjuk vendégül az ottawaiakat" – mondta végezetül Dubinák Péter.