Vizes vb: Hosszú Katinka nyolcadik aranya, Szabó országos csúccsal ötödik

Hosszú Katinka megvédte címét 200 méter vegyesen a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek második napján, míg Szabó Szebasztián ötödik lett 50 méter pillangón, Kozma Dominik pedig a hatodik idővel jutott fináléba 200 méter gyorson.



A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú a hétfői döntőben 2:07.53 perces idővel csapott célba, megszerezve ezzel saját maga nyolcadik, a magyar úszósport 29. nagymedencés aranyérmét. A 30 éves magyar versenyző a rajt után a pillangót követően még csak a negyedik volt, a hát után viszont már másodiknak fordult, mellen pedig ellépett a mezőnytől. Nem volt kérdés, hogy gyorson már nem érik utol, a világcsúcs viszont nem volt elérhető közelségbe, de így is nagyon simán győzött.



"Ez egy nagyon jó állomás Tokió felé, bár az sem lesz a végállomás" - nyilatkozta az immáron nyolcszoros világbajnok, aki 2:07.53-as idővel diadalmaskodott. "A gyors talán egy picivel lassabb volt, mint tegnap. Ahogyan mindig, ezúttal is magamra koncentráltam csak."



Hosszú - az első női úszó, aki egymás után négyszer nyerte meg ugyanazt a számot - a magyar küldöttség második dobogósa a Koreai Köztársaságában, korábban a nyíltvízi úszók 5 kilométeres számában Rasovszky Kristóf diadalmaskodott.



A nap másik magyar érdekeltségű döntőjében a zentai származású Szabó Szebasztián 50 méter pillangón saját országos csúcsát kilenc századdal megjavítva, 22.90-es idővel az ötödik lett.



"Nagyon jó idő, a helyezés azért lehetett volna jobb. Egy párszor még edzeni kell ahhoz, hogy ott legyek a dobogón, de első világbajnoki döntőnek ez nagyon jó volt. A reakció és a víz alatti mozgás is rendben volt, talán az utolsó tíz méterem lehetett volna jobb. Ha így folytatom, akkor talán majd két év múlva..." - nyilatkozta Szabó, aki még a vegyesváltó tagjaként kaphat szerepet a vb-n.



Kozma Dominik a 200 méter gyorson az elődöntőben volt érdekelt: a 28 éves magyar versenyző - aki két évvel ezelőtt hatodik volt ebben a számban a Duna Arénában - az előfutamból a nyolcadik helyen jutott tovább 1:46.55 perces eredménnyel. Akárcsak délelőtt, ezúttal is erősen kezdett, ellentétben azonban akkori úszásával, ezúttal nem engedett ki a végén és az országos csúcsától mindössze három századdal elmaradva, 1:45.57-es idővel csapott célba, amivel összesítésben a hatodik lett.



"Ez megint egy nyugodt úszás volt, egy kicsit többet tettem bele, mint reggel, százötvenig megint visszafogtam magam, aztán egy kemény utolsó ötven, amivel szerintem sikerült meglepni a többieket. Ebben az úszásban még simán van egy másodperc, ha nem több, és ezt holnap meg is fogom mutatni" - nyilatkozta Kozma



Bohus Richárd ugyan a előfutamok során csak a 18. lett, ugyanakkor az egyik, ugyancsak elődöntős versenyző, az olasz Simone Sabbioni úgy jutott be, hogy teljesen egyedül úszta le a távot, mivel a lábtámasza többször is letört. A vb illetékesei - Sós Csaba szövetségi kapitány "jelzésére" - ezért úgy döntöttek, hogy mindkét tartalék részt vehet az esti programban.



Bohus így kilencediknek megkapta a 0-s pályát, s ugyan a fináléra nem volt esélye, de 53.94-es idővel, egyéni legjobbját öt századdal megjavítva összesítésben a 15. helyen zárt.



"Nagyon hálás vagyok az edzőimnek, ez értük ment, bár azért pár századdal lehetett volna jobb. Ez egy örömúszás volt, de ahhoz képest azt gondolom jó volt, ennek az időnek örülök" - nyilatkozta Bohus, majd viccesen megjegyezte, valószínűleg ő az első a vb-k történetében aki a 0-ás pályán úszhatott elődöntőt.



Kedden az esti program rögtön a két magyar érdekeltségű döntővel kezdődik, közép-európai idő szert 13.02 órakor 200 méter gyorson Kozma Dominik, majd 13.10 órakor 1500 méter gyorson Késely Ajna ugrik medencébe.