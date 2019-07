Vizes vb -Telegdy Ádám hetedik 200 méter háton

Telegdy Ádám hetedik lett 200 méter háton pénteken a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek hatodik napján. A 23 éves versenyző 1:57.07-es idővel került az egyetlen magyar érdekeltségű pénteki fináléba.



A 7-es pályán úszó magyar elsősorban a fordulóknál került nagyobb hátrányba riválisaival szemben, végül 1:56.86-os idővel - egyéni legjobbjától (1:56.69 p) nem sokkal elmaradva - a hetedik helyen érintette a falat.



Eredmények:

férfi 200 m hát, világbajnok:

-----------------------------

Jevgenyij Rilov (Oroszország) 1:53.40 perc

2. Ryan Murphy (Egyesült Államok) 1:54.12

3. Luke Greenbank (Nagy-Britannia) 1:55.85

...7. TELEGDY ÁDÁM 1:56.86



Milák döntős 100 méter pillangón

Milák Kristóf a harmadik idővel bejutott a döntőbe 100 méter pillangón, míg Cseh László a tizedik helyen végzett a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek hatodik napján, pénteken.



A 19 éves Milák két nappal azután, hogy 200 méter pillangón a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps 2009-es világrekordját a múltnak átadva diadalmaskodott, a délelőtti előfutamban 51.42 másodperccel az amerikai Caeleb Dressel után a második legjobb időt úszta, míg a kilencedik világbajnokságán szereplő, ebben a számban Rióban ezüstérmes Cseh 51.88-cal hetedikként ment tovább.



Az esti elődöntőben Milák - aki két éve, a Duna Arénában 50.62-es országos csúccsal második lett ebben a számban - az első futamban a 4-es pályán, a szám 2015-ös világbajnoka, a dél-afrikai Chad Le Clos mellett úszott, és 50.95-ös idővel elsőként érintette a falat. Dressel a második futamban, amint azt Milák megjósolta, megdöntötte Phelps 2009-es 49.82-es idejét, mivel 49.50-nel ért célba, majd már ment is készülődni az 50 méter gyorsra. Cseh 51.86-os idővel végzett, ami összesítésben a tizedik helyre volt jó.



"Nagyjából ilyen időt szerettem volna úszni, jól sikerült, csak magamra figyeltem. Picit talán feszesebb és pörgősebb lehetett volna, de a kar jó volt. Készülök holnapra, nagyon kemény lesz. A fináléban csak Dresselre kell figyelni, amennyire lehet, tapadni kell rá és akkor a végén lesz, ami lesz" - nyilatkozta Milák.



"Gyenge volt, most már két éve nem találom magam körülbelül. Nem fáradtam el annyira, mint reggel, de nem is tudtam olyan gyorsan úszni, valami egyszerűen hiányzik" - mondta Cseh.



A szám döntőjét közép-európai idő szerint szombaton 13.43 órakor rendezik. Hosszú és Burián is döntős 200 méter háton Hosszú Katinka az ötödik, Burián Katalin a nyolcadik idővel bejutott a döntőbe 200 méter háton a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek hatodik napján, pénteken.



A 30 éves Hosszú, a szám olimpiai és világbajnoki ezüstérmese 2:07.48 perces teljesítménnyel zárt az elődöntőben, míg a tavalyi Európa-bajnokságon bronzérmes Burián 2:09.40-gyel verekedte be magát a fináléba a másik futamból.



"Bizonyos dolgokat másképp szerettem volna csinálni a délelőtthöz képest, de pont azokat nem sikerült, a fordulók például megint nem voltak jók, ezeket rendbe kell tenni. Nem szerettem volna nagyon kint úszni, de így is benne leszek az éremcsatában, óriási harc lesz" - mondta a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú.



"A döntő miatt nagyon boldog vagyok, az idő miatt kevésbé, de a szerencse mellém állt. Nagyon sokat jelent számomra, hogy holnap este is úszhatok. Mindent bele fogok adni" - nyilatkozott Burián, aki szerint a változatos eredményeket elsősorban a fülledt levegő, és az abból adódó oxigénhiány okozza.



Az elődöntőben az amerikai Regan Smith 2:03.35 perces világcsúcsot úszott, ezzel honfitársa, Missy Franklin 2012-es 2:04.06-os idejét adta át a múltnak.



A szám döntőjét szombaton közép-európai idő szerint 14.40-kor rendezik.