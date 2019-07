Vizes vb - Negyedik a férfi vízilabda-válogatott, az olaszok nyertek

Az olasz férfi vízilabda-válogatotté lett az aranyérem a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a szombati döntőben magabiztos teljesítménnyel, 10-5-re legyőzte a spanyol együttest. Ez a két csapat játszotta az 1994-es, római finálét is, az olaszok akkor is 10-5-re győztek. Olaszország negyedszer szerzett világbajnoki címet, ezzel a legeredményesebb a vb-k történetében. A torna gólkirálya a montenegrói Aleksandar Ivovic lett 21 találattal, legjobb kapusa a spanyol Dani Lopez, a döntő legjobbja pedig az olasz Pietro Figlioli.

Eredmény: vízilabda, férfiak, döntő: Olaszország-Spanyolország 10-5 (2-2, 3-1, 3-1, 2-1) Gólszerzők: Luongo, Dolce 2-2, Di Fulvio, Figlioli, Renzuto Iodice, Echenique, Bodegas, Aicardi 1-1, illetve Perrone, Mallarach Guell 2-2, Munarriz Egana 1

Korábban, a 3. helyért: Horvátország-Magyarország 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2) az 5. helyért: Szerbia-Ausztrália 13-9 (6-1, 3-2, 1-2, 3-4) a 7. helyért: Görögország-Németország 11-6 (1-2, 3-2, 2-0, 5-2)

A negyedik helyen végzett a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon: Märcz Tamás együttese a szombati bronzmérkőzésen 10-7-es vereséget szenvedett a horvát csapattól. A magyar csapat, amely az elődöntőben az olaszokkal szemben maradt alul, nem szerzett olimpiai indulási jogot a Koreai Köztársaságban. Erre legközelebb a januári, hazai rendezésű Európa-bajnokságon lesz lehetősége, melyen egy kvótát osztanak ki. A magyar férfi és női válogatott is negyedikként zárt Kvangdzsuban.

Eredmény: vízilabda, férfiak, a 3. helyért: Horvátország-Magyarország 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2)

Gólszerzők: Jokovic 6, Loncar, Milos, Setka, Benic 1-1, illetve Hárai, Manhercz 2-2, Vámos, Angyal, Zalánki 1-1 Magyarország: Nagy V. - Vámos, Bátori, Sedlmayer, Jansik Sz., Manhercz, Hárai

Cserék: Angyal, Pohl, Mezei, Zalánki, Varga Dé.

A két csapat két évvel ezelőtt a döntőben találkozott, a Margitszigeten a horvátok 8-6-ra diadalmaskodtak, idén áprilisban a magyarok az Európa Kupa zágrábi fináléjában vágtak vissza 10-8-as sikerükkel. A nyitómérkőzésen ujjtörést szenvedő, az ausztrálok elleni negyed-, majd az olaszok elleni elődöntőben is vízbe szálló Varga Dénes a kispadon kezdett. Több mint két és fél percet kellett várni a mérkőzés első góljára - mindkét oldalon fórok maradtak ki előtte -, ekkor Hárai Balázst hagyták érthetetlenül üresen, ő pedig közelről nem is hibázott.A horvátok a negyedik fórjukból szerezték első góljukat, majd az ötödiket is értékesítve átvették a vezetést. Hosszú percekre megtorpantak a csapatok, sorra maradtak ki a lehetőségek, a jeget végül Vámos Márton törte meg emberelőnyből. Varga Dénes a második negyed elején szállt be először, de aztán kiállították, ez idő alatt pedig újra előnybe kerültek a horvátok. A túloldalon Hárai harcolt ki ötméterest, amit Manhercz Krisztián vágott be. Egy perccel a szünet előtt újra fórból talált be a rivális, majd Varga mutatott be egy csodálatos cselt, de ejtése a felső lécen csattant.A nagyszünet után Maro Jokovic harmadik góljával kettőre nőtt a különbség, de Angyal Dániel egy kipattanót értékesítve azonnal válaszolt. Vámos fórban egyenlíthetett volna, lövése azonban célt tévesztett, az oldalhálóról jött ki a labda. Nagy Viktor kiválóan védett, elől viszont sokáig nem jött össze semmi, még létszámfölényben sem. A horvátok videobírós ítélettel - jogosan - növelték előnyüket, miközben kissé kezdtek elszabadulni az indulatok, a horvát stáb egyik tagja piros lapot kapott, Nagy Viktort pedig heves kézmozdulatok kíséretében intette csendre a játékvezető. A hosszú magyar gólcsendet Manhercz törte meg emberelőnyből közvetlenül az utolsó szünet előtt.A zárónegyedben a magyarok közül elsőkét Jansik Szilárd pontozódott ki, ezt a kiállítást a mérkőzés legjobbja, Jokovic használta ki (7-5). A következő horvát támadásban Pohl Zoltán számára is idő előtt véget ért a találkozó, a rivális pedig ötméterest harcolt ki, amit Jokovic értékesített, Märcz Tamás pedig időt kért. A rövid pihenő után felzárkózott a magyar válogatott, Hárai talált be emberelőnyből, majd Zalánki Gergő kettős fórban volt eredményes (8-7). A horvátok nem változtattak a formulán: a következő előnyüket - melynél Angyal is kipontozódott - újfent Jokovic használta ki egy bombagóllal. Ekkor már a horvátoktól is négyen csak a kispadról figyelhették, ahogy Hrvoje Benic kevesebb, mint két perccel a vége előtt visszaállítja a háromgólos különbséget, eldöntve ezzel az összecsapást.Fáj az elveszített bronzérem Märcz Tamásnak, ugyanakkor a kvangdzsui világbajnokságon negyedik férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a csapat teljesítette a papíron minimális elvárását. "Nagyon kemény és jó meccs volt, a torna legnagyobb esélyesével a bronzmeccsen kellett összecsapni. Komplett, lelkileg és fizikailag is friss, százszázalékos csapatra van szükség ahhoz, hogy valaki legyőzze. Olyanra, amely a legfontosabb pillanatokban a jó döntéseket hozza meg. Ebben a mérkőzésben is benne volt, hogy egy komoly eredményt el tudunk érni, de volt egy kritikus nyolc perc, amikor nem sikerült a legideálisabb megoldásokat választanunk. A végére elfogytunk" - értékelte a két évvel ezelőtt a Margitszigeten győztes horvátokkal szemben 10-7-re elveszített bronzmérkőzést a szakember. "Itt a minimum szintet tudtuk teljesíteni a négybe jutással. Az igazi csalódottság tegnapelőtt volt az olaszoktól elszenvedett vereség után, extra eredmény lett volna egy biztos éremszerzés. Ott is valami apró dolog hiányzott. Most például a legjobb horvát lövőt hagytuk ott többször, ez valószínűleg már a fáradtságnak tudható be, de ilyenkor is oda kellene érni. Tanulni kell ebből a meccsből is" - mondta a kapitány.Märcz Tamás hozzátette, nagyon nehéz volt úgy végigjátszani a világbajnokságot, hogy a csapatkapitány Varga Dénesnek az Új-Zéland elleni nyitómérkőzésen eltört a kis ujja a lövő kezén, ezáltal csak epizódszereplőként számíthatott rá. "Nehéz és kimerítő volt így játszani. Bíztam a játékosokban, hogy valami plusszal áthidalják ez a hátrányt, ami végig vezetett minket. A fejek és az izmok talán az utolsó pillanatokban nem voltak frissek. A harc, a küzdelem és a hit benne volt a fiúkban, ilyen szempontból nincs hiányérzetem, az érem szempontjából viszont igen." A szakember megjegyezte, a nemzetközi élmezőnyben a legkisebb hibák is eldönthetnek egy mérkőzést, ezért is fontos a frissesség. "Bekerültünk a világ négy legjobb csapata közé, de az elveszített érem nekem nagyon fáj, hiszen úgy építettük fel a nyarat, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy fizikailag és taktikailag is jó állapotban érjen ide a csapat."Märcz Tamás kijelentette: az előttük álló Európa-bajnokságon, vagy az olimpiai selejtezőtornán mindenképpen meg kell szerezniük a kvótát, ő pedig garantálja, hogy a következő világeseményen a csapat felkészültsége megfelelő lesz.

Bohus Richárd 50 méter háton, Sztankovics Anna pedig 50 méter mellen jutott az elődöntőbe, míg Kalmár Ákos 1500 méter gyorson teljesítette az olimpiai A-szintet szombaton, a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek hetedik napján. Három számban öt magyar versenyző volt érdekelt a szombat délelőtti előfutamok során, elsőként Bohus Richárd és Balog Gábor 50 méter háton ugrott vízbe, mindketten az utolsó futamba kaptak helyet, előbbi 25.12-vel a 14. helyen továbbjutott, utóbbi 25.29-cel, három századdal kicsúcszva az elődöntőből a 18. lett. A futam után úgy nyilatkoztak, az egész világbajnokságról elmondható, hogy az indítóbírók nincsenek a helyzet magaslatán, sokat kivárnak, ami főként a hátúszóknak okoz nehézségeket. Ezt követően Sztankovics Anna 50 méter mellen 31.13 másodperces idővel a 12. helyen jutott az elődöntőbe. "Nagyon örülök, mert ebben a szezonban sokszor éppen csak lemaradtam a továbbjutásról. Az elődöntőben szeretnék jobbat úszni, mint az országos csúcsom (31.05 másodperc), de a legfontosabb, hogy élvezzem a versenyt, hiszen az első világbajnoki középdöntőm lesz" - nyilatkozta a magyar versenyző.



Férfi 1500 méter gyorson Kalmár Ákos és Gyurta Gergely képviselte a magyar színeket, előbbi a 800 méter után jelezte, nagyon szeretné a leghosszabb medencés távon megúszni az olimpiai szintet és ez sikerült is neki, századra pontosan az ötkarikás indulást érő idővel, 15:00.99 perces teljesítménnyel ért célba, amivel a 12. lett, azaz nem jutott döntőbe. Gyurta Gergely - aki a nyílt vízi úszók 25 kilométeres versenyében nagy előnnyel vezetett, de a táv háromnegyedénél asztmás rohamot kapott, s végül a 10. lett - 15:14.20-as idővel a 20. helyen zárt. "Most minden a kezem alá játszott, az, hogy századra megúsztam az A-szintet fantasztikusan jó dolog, bár nyilván még boldogabb lennék, ha sikerült volna 15 perc alá menni, mert ezt is szerettük volna elérni, de így, hogy megvan az A-szint, emiatt annyira nem bánkódom. Jövőre az olimpián szerintem el fogom érni, ha minden jól megy, és nem szorítanak ki a csapatból" - nyilatkozta Kalmár Ákos.



"Elégedett vagyok, egy éve 15:35-öt jöttem reggel, most 15:14-et, bár nyilván jó lett volna Ákossal menni, mert ő századra megúszta az A-szintet, azaz nagyon tudta, mit csinál. Én amiért jöttem, sajnos nem értem el, mert a nyílt víziben szerettem volna valami szép eredményt. Azóta ezerszer végigfuttattam magamban az egészet, de csak kínzom magam azzal, ha azon pörgök, hogy mi van, ha nem indulok meg, mert ha esetleg lehajráznak, akkor meg az lenne, hogy miért nem próbáltam meg. Így alakult, tanultam belőle, megyek tovább" - mondta Gyurta.



A közép-európai idő szerint 13 órakor kezdődő program során a 100 méter pillangó döntőjében Milák Kristóf, a 200 méter hát fináléjában pedig Hosszú Katinka és Burián Katalin lesz érdekelt.