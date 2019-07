Vizes vb - Negyedik a férfi vízilabda-válogatott, az olaszok nyertek

Az olasz férfi vízilabda-válogatotté lett az aranyérem a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, miután a szombati döntőben magabiztos teljesítménnyel, 10-5-re legyőzte a spanyol együttest. Ez a két csapat játszotta az 1994-es, római finálét is, az olaszok akkor is 10-5-re győztek. Olaszország negyedszer szerzett világbajnoki címet, ezzel a legeredményesebb a vb-k történetében. A torna gólkirálya a montenegrói Aleksandar Ivovic lett 21 találattal, legjobb kapusa a spanyol Dani Lopez, a döntő legjobbja pedig az olasz Pietro Figlioli.

Eredmény: vízilabda, férfiak, döntő: Olaszország-Spanyolország 10-5 (2-2, 3-1, 3-1, 2-1) Gólszerzők: Luongo, Dolce 2-2, Di Fulvio, Figlioli, Renzuto Iodice, Echenique, Bodegas, Aicardi 1-1, illetve Perrone, Mallarach Guell 2-2, Munarriz Egana 1

Korábban, a 3. helyért: Horvátország-Magyarország 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2) az 5. helyért: Szerbia-Ausztrália 13-9 (6-1, 3-2, 1-2, 3-4) a 7. helyért: Görögország-Németország 11-6 (1-2, 3-2, 2-0, 5-2)

A negyedik helyen végzett a magyar férfi vízilabda-válogatott a kvangdzsui olimpiai kvalifikációs világbajnokságon: Märcz Tamás együttese a szombati bronzmérkőzésen 10-7-es vereséget szenvedett a horvát csapattól. A magyar csapat, amely az elődöntőben az olaszokkal szemben maradt alul, nem szerzett olimpiai indulási jogot a Koreai Köztársaságban. Erre legközelebb a januári, hazai rendezésű Európa-bajnokságon lesz lehetősége, melyen egy kvótát osztanak ki. A magyar férfi és női válogatott is negyedikként zárt Kvangdzsuban.

Eredmény: vízilabda, férfiak, a 3. helyért: Horvátország-Magyarország 10-7 (2-1, 2-2, 2-2, 4-2)

Gólszerzők: Jokovic 6, Loncar, Milos, Setka, Benic 1-1, illetve Hárai, Manhercz 2-2, Vámos, Angyal, Zalánki 1-1 Magyarország: Nagy V. - Vámos, Bátori, Sedlmayer, Jansik Sz., Manhercz, Hárai

Cserék: Angyal, Pohl, Mezei, Zalánki, Varga Dé.

A két csapat két évvel ezelőtt a döntőben találkozott, a Margitszigeten a horvátok 8-6-ra diadalmaskodtak, idén áprilisban a magyarok az Európa Kupa zágrábi fináléjában vágtak vissza 10-8-as sikerükkel. A nyitómérkőzésen ujjtörést szenvedő, az ausztrálok elleni negyed-, majd az olaszok elleni elődöntőben is vízbe szálló Varga Dénes a kispadon kezdett. Több mint két és fél percet kellett várni a mérkőzés első góljára - mindkét oldalon fórok maradtak ki előtte -, ekkor Hárai Balázst hagyták érthetetlenül üresen, ő pedig közelről nem is hibázott.A horvátok a negyedik fórjukból szerezték első góljukat, majd az ötödiket is értékesítve átvették a vezetést. Hosszú percekre megtorpantak a csapatok, sorra maradtak ki a lehetőségek, a jeget végül Vámos Márton törte meg emberelőnyből. Varga Dénes a második negyed elején szállt be először, de aztán kiállították, ez idő alatt pedig újra előnybe kerültek a horvátok. A túloldalon Hárai harcolt ki ötméterest, amit Manhercz Krisztián vágott be. Egy perccel a szünet előtt újra fórból talált be a rivális, majd Varga mutatott be egy csodálatos cselt, de ejtése a felső lécen csattant.A nagyszünet után Maro Jokovic harmadik góljával kettőre nőtt a különbség, de Angyal Dániel egy kipattanót értékesítve azonnal válaszolt. Vámos fórban egyenlíthetett volna, lövése azonban célt tévesztett, az oldalhálóról jött ki a labda. Nagy Viktor kiválóan védett, elől viszont sokáig nem jött össze semmi, még létszámfölényben sem. A horvátok videobírós ítélettel - jogosan - növelték előnyüket, miközben kissé kezdtek elszabadulni az indulatok, a horvát stáb egyik tagja piros lapot kapott, Nagy Viktort pedig heves kézmozdulatok kíséretében intette csendre a játékvezető. A hosszú magyar gólcsendet Manhercz törte meg emberelőnyből közvetlenül az utolsó szünet előtt.A zárónegyedben a magyarok közül elsőkét Jansik Szilárd pontozódott ki, ezt a kiállítást a mérkőzés legjobbja, Jokovic használta ki (7-5). A következő horvát támadásban Pohl Zoltán számára is idő előtt véget ért a találkozó, a rivális pedig ötméterest harcolt ki, amit Jokovic értékesített, Märcz Tamás pedig időt kért. A rövid pihenő után felzárkózott a magyar válogatott, Hárai talált be emberelőnyből, majd Zalánki Gergő kettős fórban volt eredményes (8-7). A horvátok nem változtattak a formulán: a következő előnyüket - melynél Angyal is kipontozódott - újfent Jokovic használta ki egy bombagóllal. Ekkor már a horvátoktól is négyen csak a kispadról figyelhették, ahogy Hrvoje Benic kevesebb, mint két perccel a vége előtt visszaállítja a háromgólos különbséget, eldöntve ezzel az összecsapást.Fáj az elveszített bronzérem Märcz Tamásnak, ugyanakkor a kvangdzsui világbajnokságon negyedik férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya szerint a csapat teljesítette a papíron minimális elvárását. "Nagyon kemény és jó meccs volt, a torna legnagyobb esélyesével a bronzmeccsen kellett összecsapni. Komplett, lelkileg és fizikailag is friss, százszázalékos csapatra van szükség ahhoz, hogy valaki legyőzze. Olyanra, amely a legfontosabb pillanatokban a jó döntéseket hozza meg. Ebben a mérkőzésben is benne volt, hogy egy komoly eredményt el tudunk érni, de volt egy kritikus nyolc perc, amikor nem sikerült a legideálisabb megoldásokat választanunk. A végére elfogytunk" - értékelte a két évvel ezelőtt a Margitszigeten győztes horvátokkal szemben 10-7-re elveszített bronzmérkőzést a szakember. "Itt a minimum szintet tudtuk teljesíteni a négybe jutással. Az igazi csalódottság tegnapelőtt volt az olaszoktól elszenvedett vereség után, extra eredmény lett volna egy biztos éremszerzés. Ott is valami apró dolog hiányzott. Most például a legjobb horvát lövőt hagytuk ott többször, ez valószínűleg már a fáradtságnak tudható be, de ilyenkor is oda kellene érni. Tanulni kell ebből a meccsből is" - mondta a kapitány.Märcz Tamás hozzátette, nagyon nehéz volt úgy végigjátszani a világbajnokságot, hogy a csapatkapitány Varga Dénesnek az Új-Zéland elleni nyitómérkőzésen eltört a kis ujja a lövő kezén, ezáltal csak epizódszereplőként számíthatott rá. "Nehéz és kimerítő volt így játszani. Bíztam a játékosokban, hogy valami plusszal áthidalják ez a hátrányt, ami végig vezetett minket. A fejek és az izmok talán az utolsó pillanatokban nem voltak frissek. A harc, a küzdelem és a hit benne volt a fiúkban, ilyen szempontból nincs hiányérzetem, az érem szempontjából viszont igen." A szakember megjegyezte, a nemzetközi élmezőnyben a legkisebb hibák is eldönthetnek egy mérkőzést, ezért is fontos a frissesség. "Bekerültünk a világ négy legjobb csapata közé, de az elveszített érem nekem nagyon fáj, hiszen úgy építettük fel a nyarat, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy fizikailag és taktikailag is jó állapotban érjen ide a csapat."Märcz Tamás kijelentette: az előttük álló Európa-bajnokságon, vagy az olimpiai selejtezőtornán mindenképpen meg kell szerezniük a kvótát, ő pedig garantálja, hogy a következő világeseményen a csapat felkészültsége megfelelő lesz.