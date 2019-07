Vizes vb - Késely Ajna döntős 1500 méter gyorson, Kozma és Bohus is elődöntőt úszhat

A magyarok közül Hosszú Katinka és Burián Katalin lett volna először érdekelt 100 méter háton, előbbi a szám olimpiai bajnokaként azonban visszalépett, gondolva esti 200 méter vegyes döntőjére, ahol a formáját elnézve esélye lehet saját világcsúcsának megdöntésére is. Burián legjobbjától jócskán elmaradva, 1:01.22 perces eredménnyel a 23. helyen végzett, így nem jutott tovább. A vegyes zónában elmondta, nagyon rosszul sikerült a felkészülése, és az sem "segített", hogy másfél hónappal ezelőtt egy kisebb izomszakadása is volt. Ezen kívül asztmás, a helyi viszonyok, a rendkívül magas páratartalom is ellene dolgozik.



A férfiaknál ugyanebben a számban Bohus Richárd ugrott medencébe, 54.07 másodperccel, egyéni legjobbjától mindössze nyolc századdal elmaradva kicsúszott az elődöntőből és a 18. lett.



"Úgy kezdtem, ahogy terveztem, csak a végét nem bírtam. A lábaim nem vittek sajnos. Karral jól ment, talán azért, mert az idén - miután végre elkerültek a vállsérülések - kicsit többet dolgoztunk felsőtestre, kevesebb volt a lábazás, lehet, ez látszik. Sajnálom, ennél jobbat akartam, de most ez ennyi volt" - nyilatkozta Bohus. Nem sokkal később ugyanakkor kiderült, hogy mégis ott lehet az elődöntőben: történt ugyanis, hogy az olasz Simone Sabbioninak leszakadt a rajtnál a lábtámasza, ezért később egyedül úszta le a távot és be is jutott az elődöntőbe. Ugyanakkor mivel nem voltak ellenfelei és hullámai sem, ezért a vb illetékesei úgy döntöttek, hogy a két tartalék is úszhat a két elődöntőben.



Női 100 méter mellen Sztankovics Anna 1:08.64-gyel ugyan egyéni legjobbjától (1:08.05) nem sokkal maradt el, de ez csak a 22. helyre volt elég. "Itt nem is a helyezés volt a lényeg, hanem, hogy jobban fel tudjam építeni az úszásomat, mint mondjuk tavaly az Európa-bajnokságon. Azt gondolom, ez valamennyire sikerült is, bár talán az eleje kicsit lassabb lett. Ötvenen a tizenötödik idő az enyém, ott szeretnék elődöntőt úszni, na meg ott van még a vegyesváltó is" - mondta Sztankovics.



Kozma Dominik 200 méter gyorson közvetlenül a tízszeres világbajnok kínai Szun Jang mellett úszhatott. A két évvel ezelőtt a Duna Arénában hatodik magyar versenyző 150-nél még vezetett, de a végén kicsit kiengedett, így is 1:46.55-ös idővel - ami közel három tizeddel jobb, mint Budapesten az előfutam során - összesítésben nyolcadikként ment tovább.



"A végén rájöttem, hogy bőven van előnyöm, és kiengedhetek, ilyen talán még nem volt világbajnokságon. Nagyon várom a délutánt, ez a kétszáz jól megy. Ugyanúgy be kell csuknom a szemem és kizárni mindent" - mondta Kozma.



A délelőtti utolsó számba Késely Ajna 1500 méter gyorson ugrott medencébe: azt követően, hogy vasárnap országos csúccsal lett negyedik 400 méter, a leghosszabb távon is bizonyított, remek formában van, hiszen egyéni legjobbját (16:03.22) alaposan megjavítva 15:54.48-cal ért célba.



"Kicsit féltem ettől a számtól, mert úgy éreztem, a tegnapi nagyon sokat kivett belőlem, ráadásul az éjszaka a szúnyogokkal is megküzdöttem. Kicsit nyögvenyelősen ment a bemelegítés, de Gyuri bácsi (Turi György) sokat bíztatott, és végül egy remek kis délelőtti úszás jött ki ebből" - mondta Késely, aki kedden úszhat az 1500 méter gyors fináléjában.



A döntőket és az elődöntőket közép-európai idő szerint 13 órától rendezik.