Vizes vb - Halottak és sérült vízilabdázók egy kvangdzsui éjszakai klubban - fotók

Két dél-koreai állampolgár meghalt, és többen megsérültek, köztük a kvangdzsui vizes világbajnokságon részt vevő sportolók is szombatra virradóra, mert összeomlott egy éjszakai klub galériája - közölte a helyi tűzoltóság. A tájékoztatás szerint összesen 370-en tartózkodtak a klubban, amikor a 2,5 méteres magasságban lévő galéria egyenesen a mulatozókra esett, akik közül sokakat törmelékdarabok találtak el. A hatóságok azt gyanítják, hogy a túl nagy súly miatt dőlt össze a szerkezet. Szemtanúk több mint száz bulizóról számoltak be a galérián.A Yonhap dél-koreai hírügynökség a városvezetésre és a tűzoltóságra hivatkozva közölte, hogy kilenc sportoló könnyebben megsérült: négy amerikai, két új-zélandi, egy holland, egy olasz és egy brazil. A brazil állampolgárt leszámítva mindannyian vízilabdázók. Hatan közülük nők. Kar-, illetve lábsérüléseik zúzódásoktól vágott sebekig terjednek. A tucatnyi könnyebb sérült listáján két üzbég állampolgár is szerepel, úgy tudni azonban, hogy ők nem sportolók. A tűzoltóság megerősítette, hogy több sportoló megsebesült, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még korai lenne arról nyilatkozni, hány sérült van összesen. (Frissítés:A vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) közleményben fejezte ki sajnálkozását a történtek miatt és kívánt a baleset sérültjeinek mielőbbi jobbulást. Hangsúlyozta, hogy mivel a július 12. és 28. között megrendezett 18. FINA vizes világbajnokság résztvevői is érintettek, szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet és minden intézkedést megtesz, hogy biztosíthassa a szükséges támogatást és egészségügyi ellátást a sérült külföldi sportolóknak.