Visszavonul az MMA ír világbajnoka, Conor McGregor

Másodszor is bejelentette visszavonulását Conor McGregor, aki korábban két súlycsoportban birtokolta a világbajnoki címet a vegyes harcművészet (MMA) legjelentősebb szervezeténél, a UFC-nél.



Az ír sportoló Twitter-oldalán számolt be döntéséről.



A sportág egyik legismertebb alakja legutóbb októberben lépett az oktagonba, akkor kikapott az orosz Habib Nurmagomedovtól, a mérkőzést követően pedig verekedés tört ki, melynek következtében őt hat-, riválisát pedig kilenc hónapra eltiltották.



McGregor először 2016-ban vonult vissza, de később visszatért, 2017 nyarán pedig ökölvívóként is kipróbálta magát: a legendás Floyd Mayweathertől technikai KO-val kapott ki.