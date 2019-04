Visszatérnek az oxfordi evezősök Győrbe

Akkor mind a lányoknál, mind a fiúknál győri siker született, ám ez sem vette el a kedvüket az Oxford Balliol College evezőseinek, hogy visszajöjjenek Győrbe, jövő héten szerdától ugyanis ismét a városban edzőtáboroznak, melynek zárásaként április 15-én délután 5 órakor ismét összecsapnak egymással a csapatok. Viszont nemcsak két egység lesz a vízen, hanem több, ugyanis alighanem a tavalyi hír hallatára több egyetem is bejelentkezett.



Tavaly remekül érezték magukat az oxfordiak. Előttük Papp Oszkár, dr. Földesi Péter, a Széchenyi-egyetem rektora és dr. Gyömörei Tamás, a Széchenyi-egyetem testnevelési és sportközpontjának vezetője. A Budapesti Műszaki Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem férfi nyolcassal érkezik, s jön három cseh egyetem is, a pardubicei, valamint Brnóból a műszaki, valamint a gazdasági egyetem. Utóbbiak mind női négyessel állnak majd ki, míg az Oxford Balliol College férfi nyolcast és női négyest is indít, akárcsak a házigazda Széchenyi-egyetem.

„Annyit pontosítanék, hogy mivel a nőknél nem tudnák egy egyetemi egységet kiállítani, ezért serdülőkből és ifjúságiakból rakjuk össze a csapatot" – mondta Papp Oszkár, a Győri AC evezősszakosztályának vezetője, aki egy éve meglátta a lehetőséget az oxfordiakban, s úgy tűnik, a számításai beváltak.



„Lettek volna még más egyetemek is, Németországból és Lengyelországból volt érdeklődés, de egyelőre ők nem jöttek. Az az igazság, hogy amíg a vízállás kiszámíthatatlan, addig nem biztos, hogy ennyi hajóval vízre lehetne szállni. Ha ez megoldódik, akkor tovább bővülhet a létszám. Így is nagy dolog, hogy az oxfordiak az egyetemi evezés fellegvárából újra eljönnek Győrbe, s ennek így híre ment" – folytatta a szakosztályvezető, aki arra, hogy mi a titok, ennyit válaszolt: „Szerintem nincs titok. Ahogyan tavaly is elmondtam, valószínűleg sehol máshol nincsenek ilyen ideális körülmények a nagyvilágban az egyetemi evezőssportban, mint Győrben. A campus közvetlenül a folyó partján fekszik, pár száz méterre az evezősklubtól. Az egyetem és az evezősszakosztály az elmúlt években összeforrott, segítjük, kiegészítjük egymást. Sok egyetemista versenyez nálunk, válogatottak is, a Széchenyin tanulnak, nálunk edzenek, és az egyetemi sportban széchenyis színekben versenyeznek, hozzák sorban az aranyérmeket a győri egyetemnek. Ezért is támogatja teljes mellszélességgel az egyetem ezt az eseményt."