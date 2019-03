Visszatér a Real Madrid kispadjára Zidane

Újra Zinedine Zidane a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője.



A klubvezetés hétfőn bejelentett döntésében megköszönte a csapatot eddig irányító argentin Santiago Solari munkáját.



Zidane - aki 2001-től 2006-os visszavonulásáig játékosa is volt a Realnak - 285 nap után lett újra a klub edzője, és 2022. június 30-ig ír alá.



Először 2016 januárjában vette át a madridi együttes irányítását, Rafael Benítezt váltva, és első vezetőedzői megbízatása alatt egymás után háromszor vezette BL-győzelemre együttesét, miközben a BL 1993-as bevezetése óta még címvédésre sem volt példa. Rajta kívül Bob Paisley és Carlo Ancelotti nyert edzőként háromszor is a legrangosabb európai kupasorozatban, de egyikük sem sorozatban.



A játékosként világ- és Európa-bajnok, aranylabdás francia két és fél év alatt kilenc trófeát hódított el: a három BL-cím mellett kétszer-kétszer az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot, egyszer-egyszer pedig a spanyol bajnokságot és Szuperkupát nyerte meg. Májusban viszont - öt nappal csapata BL-diadala után - lemondott a posztról.



Helyére a spanyol válogatott akkori szövetségi kapitányát, Julen Lopetegui-t nevezték ki viharos körülmények között, három nappal az oroszországi világbajnokság kezdete előtt, ami miatt a vb-n már nem vezethette a spanyolokat.



Októberben, a spanyol tréner menesztése után Zidane egykori csapattársa, Solari vette át a Real Madrid vezetését. Irányítása alatt remekül kezdett a Real, négy tétmérkőzést nyert egymás után, de az elmúlt hetekre hullámvölgybe került: sorozatban négy találkozót elvesztett a Santiago Bernabéuban - ez története során harmadszor fordult elő vele -, emiatt búcsúzott a Király Kupából és címvédőként a Bajnokok Ligájából, valamint a La Ligában is elvesztette reális esélyét, hogy 12 pontos hátrányból 11 forduló alatt befogja az élen álló, ősi rivális Barcelonát.



A Real Madrid edzői az elmúlt húsz évben:



1999-2003: Vicente Del Bosque

2003-2004: Carlos Queiroz

2004: José Antonio Camacho

2004: Mariano Garcia Remón

2004-2005: Vanderlei Luxemburgo

2005-2006: Juan Ramón López Caro

2006-2007: Fabio Capello

2007-2008: Bernd Schuster

2008-2009: Juande Ramos

2009-2010: Manuel Pellegrini

2010-2013: José Mourinho

2013-2015: Carlo Ancelotti

2015-2016: Rafa Benítez

2016-2018: Zinédine Zidane

2018: Julen Lopetegui

2018-2019: Santiago Solari

2019-től: Zinédine Zidane