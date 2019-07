Veretlenül zárta a felkészülési időszakot a Credobus Mosonmagyaróvár

Az osztrák együttes az élvonalbeli Admira Wacker második csapata, amelyet Szántó Csaba irányít. A jó erőkből álló vendégek agilisan kezdték a mérkőzést és bár az első helyzet az óváriak előtt adódott, a vezetést az Admira szerezte meg Botic szép emelése után. A 36. percben Czár jobb oldali szöglete után Debreceni fejelt a hálóba, kiegyenlítve ezzel az állást. Nem sokkal a félidő vége előtt Fischerauer talált be közelről, így újra az osztrákoknál volt az előny.A második játékrészre megjött a meteorológusok által beígért eső, és megjött a hazai egyenlítés is Laki Balázs révén. A 77 percben egy kis szerencsének is köszönhetően Cirkovic szerzett gólt, de még erre is volt válasza a Mosonmagyaróvárnak. Nem sokkal a lefújás előtt Hamar Ádám 18 méterről, félfordulatból lőtt parádés gólt az osztrák kapuba, így a Credobus Mosonmagyaróvár végül 3-3-ra végzett az Admira Juniors ellen, ezzel pedig veretlenül zárta a felkészülési időszakot.Felkészülési mérkőzés, Wittmann Antal Park, MosonmagyaróvárHeinrich– Bohner, Bakos, Debreceni, Farkas N., Czár, Darázs (79. Szalka), Mundi (65. Dobrovolszki), Laki, Jasarevic (55. Szegi), Hamar Á.Király József36. Debreceni András, 47. Laki Balázs, 87. Hamar Ádám, ill. 20. Manuel Botic, 42. Florian Fischerauer, 77. Aleksandar Cirkovic„Örülünk, hogy egy ilyen jól összerakott, hajtós, sokat futó ellenféllel találkoztunk. A mi csapatunk ma több hibával játszott, mint korábban. Nem voltunk túl acélosak és könnyen elkerülhető gólokat kaptunk, de ezen a mérkőzésen is voltak szép megoldások. Pozitívum, hogy háromszor is kiegyenlítettünk. A védekezésünkben ismét jelentkeztek olyan visszatérő hibák, amiket feltétlenül ki kell javítunk a jövő heti bajnoki rajtig.""Jó mérkőzést játszottunk, ahol igyekeztünk érvényesíteni a gyorsaságunkat. Király József kollégám jó csapatot rakott össze, amely ha ilyen motivált lesz a bajnokságban, akkor szép eredményeket fog elérni."