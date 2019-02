Vereség szenvedett az MKC U22-es csapata Körmenden

Körmendi DMTE-Mosonmagyaróvári KC U22 28-24 (14-12)



NB II Észak-Nyugati csoport, 12. forduló



Jv.: Poller Zoltán- Szűcs András



MKC U22: Fritz – Domokos 9, Lázár 2, Szalai 3 (2), Paróczai, Márczy 6 (5), Fehér Á. 3. Csere: Dávida (kapus), Fenesi 1, Szabó Cs., Mészáros E., Pozsgai, Babinszky, Pusztai. Edző: Balogh Sándor



Balogh Sándor: "Megérdemelten győzött a hazai gárda, mert csapatként egyértelműen jobb teljesítményt nyújtott. Mi sajnos a múlt heti ETO elleni mérkőzés második játékrésze óta hullámvölgyben vagyunk. A védekezésben fegyelmezetlenek voltunk, nem tartottuk be az előre megbeszélt taktikát. A támadásaink szürkék, ötlettelenek voltak és ez az elképzelés nélküli játék nem is lehetett eredményes. A jövő héten csapatként és egyénileg is beszélgetni fogok a lányokkal, mert sokat kell javulnunk a következő mérkőzésig."