Vereség a svédektől, 1 ponttal ment a középdöntőbe a magyar férfi kézilabda-válogatott a vb-n

A két együttes 42. egymás elleni meccsén - 17 magyar siker és négy döntetlen mellett - 21. alkalommal győztek a svédek. A magyarok már szerdán biztosították továbbjutásukat a koppenhágai D csoportból a herningi középdöntőbe, ahol az olimpiai bajnok és társházigazda Dániával, az előző világbajnokságon ezüstérmes Norvégiával, valamint az Afrika-bajnok Tunéziával találkoznak. A csütörtöki eredmény azt jelenti, hogy csupán egy pontot visznek magukkal a lehetséges négyből. Űcsoportkör, 5. (utolsó) forduló, D csoport, Koppenhága, 9000 néző, v.: Raluy López, Sabroso Remírez (spanyolok) lövések/gólok: 50/33, illetve 48/30 gólok hétméteresből: 4/3, illetve 3/3 kiállítások: 4, illetve 10 percSzékely - Hornyák 1, Bodó 2, Bánhidi 5, Lékai 8, Nagy L. 3, Bóka 3, cserék: Schuch, Máthé 6, Ligetvári 2, Sipos, Ilyés, Császár, Mikler, szövetségi kapitányok: Csoknyai István, Vladan MaticsA csoport végeredménye: 1. Svédország 10 pont, 2. Magyarország 6, 3. Egyiptom 5, 4. Katar 4, 5. Argentína 3, 6. Angola 2A svédek kapusa, Mikael Appelgren remekül kezdte a mérkőzést, csapattársai pedig jól védekeztek és gyors ellentámadásokat vezettek, ennek ellenére a magyar válogatott tíz perc után 6-3-ra vezetett, mert játékosai 4-0-s sorozattal használták ki, hogy a bravúrosan védő Székely Márton több mint hat percig nem kapott gólt. Kristján Andrésson szövetségi kapitány a 14. percben négygólos hátránynál időt kért, ezt követően csapata emberelőnybe és lendületbe került, majd egyenlített, amikor Bánhidi Bence után Sipos Adriánt kétszer is kiállították (11-11).Az első félidő hajrájában bokasérülés miatt Bodó Richárd kivált a játékból - az első diagnózis szerint nem súlyos az eset -, a svédek pedig egygólos előnyre tettek szert a szünet előtt. A magyarok védekezésben olykor nem tudták megfelelően követni a rendkívül gyors skandinávokat, támadásban viszont kreatív akcióik voltak. A második felvonás elején egyik kapu előtt sem működött hatékonyan a védekezés, ez magyar szempontból azért volt bosszantó, mert a támadójáték ekkor olajozott volt.A találkozó háromnegyedénél Nagy Lászlót kiállították, Hornyák Péter gólját a spanyol játékvezetők nem adták meg, a csapat mégis felzárkózott 27-26-ra, ebben az ellenfél pontatlan lövései is közrejátszottak. Nagy Lászlónak a jobbszélső posztjáról szerzett góljával egyenlített a válogatott (29-29), Székely ismét bravúrokat mutatott be a kapuban, de a svédek továbbra is előszeretettel szimulálták, hogy szabálytalankodtak velük szemben, amit a bírók szinte mindig magyar kiállítással jutalmaztak. A hajrában a skandinávok a maguk javára fordították az eredményt és végül három találattal győztek. A svédek legeredményesebb játékosa Lukas Nilsson volt hét góllal, a Telekom Veszprém beállója, Andreas Nilsson háromszor volt eredményes. Székely Márton 43 lövésből 12-t védett. A magyar válogatott múlt pénteken 25-25-ös döntetlent játszott Argentínával, vasárnap Angolát 34-24-re, hétfőn Katart 32-26-ra legyőzte, szerdán 30-30-as döntetlenre végzett Egyiptommal, így a csoport második helyén végzett. A torna győztese kijut a 2020-as tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek pedig részt vehetnek a jövő tavasszal sorra kerülő selejtezőtornákon.