Vastaps Sikátoron a Sztanity, Joós kettősnek

Joós István és Sztanity Zoltán olimpiai ezüstérmes kajakos

Az olimpiák infrastruktúrájának kérdéseit állította a középpontjába idei konferenciájának a sikátori Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület. A korábbi évek hagyományainak megfelelően ezúttal is rangos előadógárda képviseltette magát a rendezvényen. A kör elnöke, dr. Printz János címzetes egyetemi tanár mellett Kertész István professzor emeritus ókortörténész, dr. Szikora Katalin, a TE docense, Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, Hencsei Pál, az MTA doktora, Szalma László, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke és még mások is szórakoztató előadásban beszéltek az olimpiák egyik fontos kérdéséről.Két meghívott, Sztanity Zoltán és Joós István olimpiai ezüstérmes kajakos fellépése színesítette a programot. Papp Győző, a Kisalföld sportrovatvezetője segítségével a vendégek sok-sok érdekességet, történetet, személyes élményt villantottak fel gazdag sportmúltjukból. Sodró lendületű emlékezésük nagy sikert aratott és a hallgatóság vastapssal köszöntötte őket. Kovács István nyugalmazott megyei sportigazgató meg is jegyezte: a két remek kajakos nemcsak annak idején a pályán, hanem most a pódiumon is kitűnően helyt állt.A sikátori olimpiai kör 2024-ig tartó programsorozatában a hétvégi esemény volt a harmadik nagyobb állomás.